Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Alessandria-Verbania: percorso, orari, tv

Dopo la sfavillante prova a cronometro, l’undicesima e la dodicesima tappa, la seconda settimana del Giro d’Italia 2026 proseguirà domani con la tredicesima frazione, in scena in Piemonte. I corridori infatti tra poco più di 24 ore affronteranno un percorso di 189 km con partenza da Alessandria ed arrivo a Verbania. Scopriamolo nel dettaglio.

PROGRAMMA GIRO D’ITALIA 2026

Venerdì 22 maggio Tredicesima Tappa

Alessandria-Verbania (189 km)

Orario di partenza: 13.05

Orario di arrivo stimato: 17.10

PERCORSO

Non ci sono vere asperità per quasi tutta la tappa, visto che il percorso è per la maggior parte piatto. La corsa potrebbe avere tuttavia un guizzo al chilometro 155, quando ci sarà il traguardo volante di Stresa. Occhio poi al GPM di quarta categoria a Bieno e subito dopo al chilometro Red Bull, altro punto che potrebbe movimentare la gara, situato proprio ai piedi dello strappo di Ungiasca (4,7km al 7.1% e con punte massime al 13%).

I team degli sprinter dovranno essere bravi e gestire la situazione, capendo anche quali uomini veloci resisteranno su questa salita.Attenzione anche alla successiva discesa, in quanto dopo lo scollinamento ci potrebbe anche provare qualcuno. La discesa arriva quasi fino al traguardo finale dando potenzialmente ulteriore pepe all’arrivo in quel di Verbania, dove sulla carta dovrebbe esserci un’altra volata in questo Giro d’Italia 2026.

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GIRO D’ITALIA 2026

Diretta tv: dalle 13.05 alle 14.00 su Rai Sport HD, dalle 14.00 su Rai 2

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO MAX, Dazn, Eurosport 1

Diretta Live testuale: OA Sport