Dove vedere in tv la 500 Miglia di Indianapolis 2026: orario, programma, streaming

Imperdibile appuntamento nella giornata di domenica con la 110ma edizione della 500 Miglia di Indianapolis. 200 giri del catino di Speedway attendono i 33 protagonisti che come da tradizione si preparano per disputare la competizione automobilistica più antica del mondo.

Alex Palou ha vinto lo scorso anno e proverà a confermarsi l’uomo da battere. La Honda #10 del Chip Ganassi Racing guida la classifica assoluta dopo le prime competizioni della NTT IndyCar Series, campionato iniziato a marzo da St. Petersburg in Florida.

L’evento di questo weekend potrebbe regalare a Helio Castroneves il quinto successo in carriera nella Indy500. L’esperto pilota brasiliano condivide attualmente il record di quattro affermazioni con Rick Mears (1979, 1984, 1988, 1991), Al Unser (1970, 1971, 1978, 1987) ed AJ. Foyt (1961, 1964, 1967, 1977).

La 500 Miglia di Indianapolis, purtroppo in concomitanza con il GP del Canada di F1, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva per l’Italia su Sky Sport MotoGP (canale 208). La corsa che annualmente si tiene nel weekend in cui gli Stati Uniti D’America celebrano il Memorial Day è accessibile in streaming sulla piattaforma NOW e SkyGO. Come accaduto negli ultimi anni OA Sport garantirà la Diretta Live della Indy500.

PROGRAMMA 500 MIGLIA INDIANAPOLIS 2026

Domenica 24 maggio

Gara – Ore 18.30 (green flag 18.45)

500 MIGLIA INDIANAPOLIS 2026 IN TV

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (canale 208)

Diretta streaming: abbonamento su Sky Go, NOW

Diretta Live: OA Sport