Sport in tv oggi (martedì 19 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 19 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati su tennis e sul ciclismo. Terranno banco le qualificazioni del Roland Garros. Una settimana intensa sui campi di Parigi con giocatori e giocatrici che daranno tutto per entrare a far parte del main draw dello Slam francese. Tanti italiani in gioco, a caccia del pass. In tutto questo, ci saranno i tornei che precederanno il Major, tra cui Amburgo, Ginevra, Strasburgo e Rabat. Flavio Cobolli e Luciano Darderi di scena sulla terra tedesca.

Decima tappa, invece, della Corsa Rosa. Una frazione da seguire con attenzione e in cui bisognerà prestare attenzione ai minimi dettagli. Allargando gli orizzonti, si potranno seguire i Mondiali Top Division di hockey ghiaccio con l’Italia opposta oggi alla Norvegia e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, martedì 19 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 19 maggio

09.00 Tiro con l’arco: qualificazioni arco ricurvo – Nessuna copertura tv/streaming.

10:00 Tennis, qualificazioni Roland Garros 2026: primo turno uomini – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

(Maestrelli vs Noguchi 2° match e inizio programma alle 10:00; Cadenasso vs Broady 3° match e inizio programma alle 10:00; Giustino vs Jacquet 3° match e inizio programma alle 10:00)

10:00 Tennis, qualificazioni Roland Garros 2026: primo turno donne – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

(Brancaccio vs Quevedo 2° match e inizio programma alle 10:00; Bronzetti vs Lepchenko 4° match e inizio programma alle 10:00; Stefanini vs Charaeva 4° match e inizio programma alle 10:00)

10:30 Tennis, ATP Ginevra 2026: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

10:30 Tennis, WTA Strasburgo 2026: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211); supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

11:50 Ciclismo, Classique Dunkerque 2026 – Diretta streaming dalle 15:00 su Discovery+ e su HBO Max.

12:00 Vela, Europei iQFoil 2026: seconda giornata – Nessuna copertura tv e streaming

12:00 Tennis, ATP Amburgo 2026: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Cobolli vs Buse 1° match e inizio programma alle 12:00; Darderi vs Burruchaga 1° match e inizio programma alle 12:00)

12:00 Tennis, WTA Rabat 2026: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211); supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

13:15 Ciclismo, Giro d’Italia 2026: decima tappa – Diretta tv su RaiSport HD dalle 13:15 e dalle 14:05 su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+ e HBO Max.

14.00 Tiro con l’arco, Europei 2026: qualificazioni compound – Nessuna copertura tv/streaming.

16:20 Hockey ghiaccio, Mondiali Top Division 2026: Italia vs Norvegia – Diretta streaming su sporteurope.tv.

20:00 Basket, Serie A: Virtus Bologna vs Trento – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su LBA Tv.

20:00 Calcio, Serie B 2026: Monza vs Juve Stabia – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.

20:30 Basket, Serie A 2026: Venezia-Tortona – Diretta streaming su LBA Tv.

20:30 Calcio, Premier League 2026: Bournemouth vs Manchester United – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

21:15 Calcio, Premier League 2026: Chelsea vs Tottenham – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-BURRUCHAGA (NON PRIMA DELLE 12.30)

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 13.15

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI HOCKEY GHIACCIO DALLE 16.20