LIVE F1, GP Canada 2026 in DIRETTA: Antonelli prova gli aggiornamenti, Ferrari per svoltare

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. Si alza il sipario sul Circuito Gilles-Villeneuve per un week-end che si preannuncia ricco di emozioni vista la presenza anche della Sprint Race.

Occhi puntati su Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano ha iniziato nel migliore dei modi questa stagione, vincendo tre dei quattro Gran Premi disputati fino a questo momento. Il giovanissimo pilota della Mercedes ha dominato l’ultimo appuntamento, andato in scena ad inizio mese a Miami, dominando il confronto diretto con George Russell, apparso in grande difficoltà. In Canada i due saranno alle prese con un grande pacchetto di aggiornamenti, che dovrebbe aver reso ancora più performante la W17.

Vedremo se questi aggiornamenti riusciranno a ripristinare il gap tra la Mercedes e le altre scuderie, specialmente Mclaren, che si sono avvicinate a Miami grazie agli sviluppi delle monoposto. La Ferrari cerca di cambiare rotta ed invertire la tendenza, dopo che negli ultimi Gran Premi il divario dalle Mercedes sembra essere aumentato. La scuderia di Maranello spera di poter massimizzare gli aggiornamenti portati a Miami in vista del prossimo pacchetto.

La giornata inizierà alle 18.30 con le Prove Libere 1, mentre alle 22.30 sono in programma le Sprint Qualifyng, che delineeranno la griglia di partenza della Sprint Race di sabato. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del venerdì del Gran Premio del Canada con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!