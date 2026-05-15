Sport in tv oggi (venerdì 15 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, venerdì 15 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
Fari puntati sugli Internazionali d’Italia di tennis dove due italiani saranno in ballo per la qualificazione all’atto conclusivo di domenica. Il primo a scendere in campo sarà Luciano Darderi contro il norvegese Casper Ruud e il secondo sarà Jannik Sinner, opposto al russo Daniil Medvedev. Il sogno è quello di una finale tutta italiana, ma sarà complicato.
Allargando gli orizzonti ci sarà da seguire con particolare attenzione la settima tappa del Giro d’Italia. Una frazione molto impegnativa che culminerà con l’arrivo del temibile Blockhaus dove gli uomini di classifica dovranno far vedere di che pasta sono fatti. In serata, poi anche la seconda sfida amichevole tra Italia e Francia di volley femminile. Questo e molto altro…
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 15 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Venerdì 15 maggio
08.00 Tiro a segno, Europei 2026 25/50 metri: ottava giornata – Nessuna copertura tv/streaming.
09.00 Canoa velocità, Coppa del Mondo 2026 a Brandeburgo: seconda giornata – Diretta streaming sul canale YouTube Planet Canoe.
09.00 Vela, Mondiali 2026: regate 49er, Formula Kite, Nacra 17 – Nessuna copertura tv/streaming
09.00 Moto3, GP Catalogna 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
09.50 Moto2, GP Catalogna 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
10:18 Ciclismo femminile, Giro dei Paesi Baschi 2026: prima tappa – Diretta streaming dalle 12:00 su Discovery+ e su HBO Max.
10:35 Superbike, GP Cechia 2026: prove libere 1 – Nessuna copertura tv/streaming.
10.45 MotoGP, GP Catalogna 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
10:50 Ciclismo, Giro d’Italia 2026: settima tappa – Diretta tv dalle 10:50 alle 14:05 su RaiSport HD e dalle 14:05 al termine su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.
13:06 Ciclismo, Giro di Ungheria 2026: terza tappa – Diretta streaming dalle 15:00 su Discovery+ e su HBO Max.
13.15 Moto3, GP Catalogna 2026: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
13:30 Tennis, ATP Roma 2026: quarti di finale doppio – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
(Bolelli/Vavassori vs Heliovaara/Patten 1° match e inizio programma alle 13:30)
14.05 Moto2, GP Catalogna 2026: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
15:00 Superbike, GP Cechia 2026: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.
15:00 MotoGP, GP Catalogna 2026: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.
15:30 Tennis, ATP Roma 2026: prima semifinale (Darderi vs Ruud) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), TV8; in streaming su SkyGo, NOW, Tennis Tv e su TV8.it.
19:00 Pallanuoto, Serie A1: Trieste vs Brescia – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.
19:00 Tennis, ATP Roma 2026: seconda semifinale (Sinner vs Medvedev) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 20:30, Sky Sport Tennis (203), TV8; in streaming su SkyGo, NOW, Tennis Tv e su TV8.it.
20:00 Calcio, Serie B 2026: Bari vs Sudtirol – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.
21:00 Calcio, Premier League 2026: Aston Villa vs Liverpool – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.
21:00 Volley femminile, amichevole: Italia vs Francia – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.
