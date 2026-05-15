LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si fa davvero sul serio con il temibile Blockhaus

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima tappa del Giro d’Italia 2026, la Formia-Blockhaus di 244 km. Oltre ad essere la più lunga delle 21 in programma, la frazione odierna è anche il primo arrivo in quota della Corsa Rosa.

I primi 120 km della tappa saranno molto tranquilli, con solo lo sprint intermedio di Venafro che potrebbe ingolosire i velocisti. La strada tenderà poi all’insù per circa 15 km, senza una vera e propria ascesa, successivamente una leggera discesa anticiperà la partenza della prima salita: Roccaraso (6.9 km al 6.5% medio e massime del 12%, seconda categoria). Dal termine di quest’ultima ci saranno una trentina di km in quota, in seguito la strada scenderà per 20 km e porterà al tratto pianeggiante che anticipa l’ultima scalata. Il GPM in questione è quello del Blockhaus (13.6 km all’8.4% medio e massima del 14%, prima categoria), su cui è posto l’arrivo, mentre il Red Bull KM è posto 1500 metri dopo l’inizio della scalata.

Il primo arrivo in salita del Giro, promette sicuramente spettacolo e probabilmente sarà il primo scontro fra i big. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) è il grande favorito alla vigilia. Il danese è arrivato qui con grande condizione e il suo livello è difficilmente raggiungibile dagli avversari, ma non sarà comunque facile batterli. Vedremo quale sarà la sua condotta di gara e se chiederà l’aiuto al suo team per controllare la fuga, per poi attaccare sulle rampe dell’ultima ascesa. L’avversario più pericoloso per il due volte vincitore del Tour de France è il nostro Giulio Pellizzari. Il marchigiano è riuscito a tenere l’attacco di Vingegaard nella seconda tappa, che seppur breve aveva messo in difficoltà tutto il gruppo. Il passo in salita è sicuramente molto buono, bisognerà capire se sarà sufficiente per contenere gli attacchi del classe 1996. La coppia della Netcompany INEOS composta da Egan Bernal e Thymen Arensman potrebbe essere la terza forza in corsa. I due potrebbero collaborare per mettere in difficoltà i rivali, ma non sembrano in grado di impensierire Vingegaard e Pellizzari.

C’è curiosità su quali saranno le prestazioni di molti altri big, che al momento non si sono fatti vedere in corsa. Enric Mas (Movistar Team), Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) e Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), sono alcuni uomini che puntano ad un buon posizionamento nella generale. Vedremo quale sarà il loro livello rispetto ai rivali, visto che non hanno ancora dimostrato nulla. Difficilmente arriverà la fuga, ma qualcuno potrebbe provarci. Diego Sevilla (Team Polti VisitMalta) è l’attuale leader della classifica scalatori e oggi vorrà aumentare il suo obiettivo, magari con il supporto di un compagno di squadra come Thomas Pesent. Altri corridori che potrebbero fare la differenza sono Chris Hamilton e Warren Barguil (Team Picnic PostNL), James Shaw (EF Education – EasyPost), Filippo Zana (Soudal Quick-Step), Luca Paletti e Filippo Magli (Bardiani CSF 7 Saber) Rémy Rochas (Groupama FDJ – United), Martín Harold Lopez (Astana Team). Anche Giulio Ciccone potrebbe provare qualcosa, ma molto dipenderà dalle energie rimaste dopo la quarta e la quinta tappa in cui ha speso molto. L’abruzzese potrebbe muoversi in prima persona oppure aiutare Derek Gee, uomo di punta della Lidl Trek. Qualche squadra potrebbe inserire un uomo in fuga come appoggio ai capitani, che potrebbero ricevere un grosso aiuto sula salita finale.

OA Sport vi offre, dunque, la DIRETTA LIVE testuale della settima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Formia e arrivo sul Bolockhaus. L’inizio della frazione è previsto per le 10.45. Buon divertimento!