LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Roma 2026 in DIRETTA: sfida alle teste di serie n.1

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Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale del Masters 1000 di Roma di doppio maschile tra gli azzurri BOLELLI/VAVASSORI e le nemesi storiche Heliovaara/Patten.

Furono proprio il finnico e il britannico a dare una pesantissima delusione alla coppia azzurra in una delle due finali Slam disputate, quella di Melbourne 2023. Tuttavia, quest’anno a Miami è arrivato anche il primo grande titolo del piemontese e dell’emiliano insieme, ed è stato proprio contro Heliovaara/Patten, sconfitti in due set rapidi. Quello è proprio l’ultimo precedente tra le due coppie, contando anche su quello vincente proprio al Foro due anni fa.

Gli azzurri potranno contare sul supporto del pubblico nostrano, che spingerà per l’accesso nella semifinale, che giocarono nel 2023 perdendo da Arevalo/Pavic. In chiave classifica Bolelli/Vavassori sono virtualmente quinti, scavalcati da Granollers/Zeballos che però sono già giunti in semifinale. Vincendo oggi si riporrebbero di nuovo davanti alla coppia di lingua spagnola. In caso di approdo in semifinale sarebbe sfida contro Harrison/Skupski o ancora Arevalo/Pavic.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2026 tra BOLELLI/VAVASSORI e Heliovaara/Patten. Si gioca alle 13:30, vi aspettiamo!