Sport in tv oggi (mercoledì 13 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 13 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sugli Internazionali d’Italia di tennis, che entrano nel vivo con i quarti di finale (Darderi sfiderà Jodar). Il Giro d’Italia proseguirà con la quinta tappa da Praia a Mare a Potenza, ma gli appassionati del grande ciclismo potranno gustarsi anche il Giro di Ungheria e il Giro di Azerbaijan. Grande spettacolo con gli Europei di taekwondo e l’abbuffata dei Mondiali di vela (Nacra17, 49er e 49er FX, Formula kite).

Da seguire la partita dell’Italia contro la Svizzera valida per le qualificazioni ai Mondiali di pallamano maschile. Ricchissima serata con la finale della Coppa Italia tra Inter e Lazio a Roma, i playoff promozione della Serie C di calcio, l’impegno di Brescia nella Champions League di pallanuoto maschile, l’Eurolega di basket. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 13 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 13 maggio

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – China Masters (diretta streaming su BWF Tv)

07.35 CICLISMO – Giro dell’Azerbaijan, quarta tappa: Ganja-Naftalan (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 10.00)

09.00 TAEKWONDO – Europei, terza giornata (diretta streaming su Eurovision Sport)

12.25 CICLISMO – Giro d’Italia, quinta tappa: Praia a Mare-Potenza (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

13.00 TENNIS – WTA 1000 Roma (Internazionali d’Italia), quarto di finale 1: Pegula-Swiatek (diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

13.00 TENNIS -WTA/ATP 1000 Roma, tornei di doppio: ottavi finale (diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Tennis Tv). Bolelli/Vavassori-Goransson/King (terzo match dalle ore 13.00)

13.25 CICLISMO – Giro d’Ungheria, prima tappa: Gyula-Békéscsaba (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 15.00)

13.30 VELA – Mondiali Nacra 17, regate (non è prevista diretta tv/streaming)

13.30 VELA – Mondiali 49er/49er FX, regate (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 VELA – Mondiali Formula Kite, regate (non è prevista diretta tv/streaming)

Secondo match dalle ore 13.00 e non prima delle ore 15.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Roma (Internazionali d’Italia), quarto di finale 1: Ruud-Khachanov (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

Terzo match dalle ore 13.00 e non prima delle ore 19.00 TENNIS – WTA 1000 Roma (Internazionali d’Italia), quarto di finale 2: Svitolina-Rybakina (diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

19.00 CALCIO (Liga spagnola) – Due partite: Espanyol-Athletic Bilbao, Villareal-Siviglia (diretta streaming su DAZN)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Brest-Strasburgo (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 PALLAMANO (Qualificazioni Mondiali) – Svizzera-Italia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.10 BASEBALL (MLB) – Cleveland Guardians-San Francisco Giants (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 CALCIO (Serie C, ritorno primo turno nazionale playoff promozione) – Renate-Casarano (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 CALCIO (Serie C, ritorno primo turno nazionale playoff promozione) – Ravenna-Cittadella (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 CALCIO (Serie C, ritorno primo turno nazionale playoff promozione) – Lecco-Pianese (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

Quarto match dalle ore 13.00 e non prima delle ore 20.30 TENNIS – ATP Masters 1000 Roma (Internazionali d’Italia), quarto di finale 2: Darderi-Jodar (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

20.30 PALLANUOTO (Champions League) – Brescia-Olympiacos (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, European Aquatics Tv)

20.30 PALLANUOTO (Champions League) – VK Novi Belgrado-Zodiac CNAB (diretta streaming su European Aquatics Tv)

20.45 CALCIO (Serie C, ritorno primo turno nazionale playoff promozione) – Salernitana-Casertana (diretta tv su Sky Sport 251, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Coppa Italia, finale) – Lazio-Inter (diretta tv su Canale 5; diretta streaming su Mediaset Infinity)

21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-Crystal Palace (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Serie C, ritorno primo turno nazionale playoff promozione) – Potenza-Campobasso (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 BASKET (Eurolega, quarti di finale) – Gara-5: Valencia-Panathinaikos (diretta tv su Sky Sport Basketi; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euroleague Tv)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lens-PSG (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.30 CALCIO (Liga spagnola) – Due partite: Alaves-Barcellona, Getafe-Maiorca (diretta streaming su DAZN)

