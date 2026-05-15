LIVE MotoGP, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: Bezzecchi deve rispondere a Martin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tradizionale tracciato iberico, il Circus delle due ruote torna a girare e sarà una grande sfida per i centauri, dovendo trovare in breve tempo l’assetto giusto per massimizzare la propria prestazione.

Si torna a competere dopo quanto accaduto a Le Mans (Francia). L’attuale classifica mondiale sorride all’Aprilia, con Marco Bezzecchi e Jorge Martin a comandare le fila e separati da un solo punto a vantaggio del romagnolo. Sarà interessante capire se questa tendenza si replicherà sul particolare circuito catalano, completo nelle proprie caratteristiche.

A Noale, finora, hanno messo in mostra il miglior pacchetto e i piloti si sono dimostrati all’altezza della situazione. Martin sta trovando la propria continuità di rendimento e in terra francese ha fatto paura. Bezzecchi, da questo punto di vista, dovrà fare attenzione.

Ducati, in tutto questo, si presenta incerottata. Marc Marquez, operatosi al piede e alla spalla, non sarà al via di questo week end. Il lavoro sarà tutto nel mani di Francesco Bagnaia nel Team Factory. L’obiettivo per Pecco sarà quello di concretizzare, facendo seguire i buoni tempi nelle libere in qualcosa di più sostanzioso.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si inizierà a girare nelle prove libere 1 a partire dalle 10:45, mentre le pre-qualifiche che definiranno chi sarà in Q1 e in Q2 scatterà dalle 15:00. Buon divertimento!