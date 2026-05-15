Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Formia-Blockhaus: orari, percorso, tv. Primo arrivo in salita, sfida Vingegaard-Pellizzari

Primo momento fondamentale del Giro d’Italia 2026. Frazione numero sette: da Formia al Blockhaus, con l’arrivo in salita sulla cima abruzzese che fa davvero paura a tutti. Pronto il primo duello tra i big. Andiamo a scoprire la tappa odierna con percorso, programma e favoriti.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 10.45

PERCORSO

Prima parte non dura sul lungomare pontino. Poi ci si sposta verso l’Abruzzo ed ecco le difficoltà: non ci sarà più un metro di pianura con la salita di Roccaraso (5,9 chilometri al 6.5%) ad anticipare il gran finale con l’arrivo in vetta al Blockhaus (13,6 chilometri all’8.4% e punte al 14%).

FAVORITI

L’attesa è ovviamente tutta per Jonas Vingegaard. Il danese ha dimostrato di essere in eccellenti condizioni ed è pronto a lanciare l’attacco. Farà il vuoto il capitano della Visma | Lease a Bike? Tutto da capire: l’Italia si affida alla sua stella Giulio Pellizzari per provare a tenere le staffilate del fuoriclasse danese. Per la vittoria di tappa in chiave azzurra occhio anche a Giulio Ciccone che davanti al pubblico di casa proverà ad alzare le braccia al cielo. Da seguire il primo test importante per il giovane svizzero Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG). Curiosità invece per la Maglia Rosa Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious).

PROGRAMMA

Venerdì 15 maggio – Settima tappa Formia-Blockhaus (244 km)

Orario di partenza: 10.45

Orario di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA SETTIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 10:50 alle 14:05 su RaiSport HD e dalle 14:05 al termine su Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport