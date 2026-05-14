Sport in tv oggi (giovedì 14 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 14 maggio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Roma, il ciclismo con il Giro d’Italia, il taekwondo con gli Europei, il volley femminile con l’amichevole Italia-Francia, e tanto altro ancora.

Nell’ATP Masters 1000 di Roma ci sarà un solo match con un italiano protagonista quest’oggi: nei quarti di finale di singolare maschile Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, affronterà il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 12: il match sarà il primo sul Centrale e si giocherà a partire dalle ore 13.00.

L’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada proseguirà quest’oggi con la sesta tappa, che prevede la partenza da Paestum e l’ arrivo a Napoli dopo 141 km. La partenza fittizia è prevista alle ore 13.50, mentre la partenza reale avverrà alle ore 14.05, infine l’arrivo è calcolato tra le 17.04 e le 17.21.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 14 maggio

8.00 Equitazione, Nations Cup completo Marbach: dressage – Nessuna copertura tv/streaming

9.00 Taekwondo, Europei: eliminatorie -54 kg e -74 kg uomini, -49 e +73 kg donne – Eurovision Sport

9.00 Vela, Mondiali: regate 49er, Formula Kite, Nacra 17 – Nessuna copertura tv/streaming

9.00 Canoa velocità, Coppa del Mondo Brandeburgo: 1a giornata, sessione mattutina – YouTube Planet Canoe

10.00 Pentathlon moderno, Coppa del Mondo Pazardzhik: qualificazioni maschili – Nessuna copertura tv/streaming

10.00 Tiro a segno, Europei 25/50 metri Osijek: gare a squadre junior – Nessuna copertura tv/streaming

13.00 Tennis, ATP Masters 1000 Roma: quarti di finale singolare e doppio (1° match alle 13.00 Sinner-Rublev) – Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, i due match di singolare anche su TV8 HD, Sky Go, NOW, Tennis TV, i due match di singolare anche su tv8.it.

Per Sinner-Rublev diretta tv su TV8 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

13.00 Tennis, WTA 1000 Roma: semifinali singolare e quarti doppio – SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, SuperTenniX, Sky Go, NOW

13.50 Ciclismo, Giro d’Italia: 6a tappa, Paestum-Napoli (141 km) – Rai Sport HD poi dalle 14.05 Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

14.00 Taekwondo, Europei: quarti di finale -54 kg e -74 kg uomini, -49 e +73 kg donne – Eurovision Sport

14.00 Canoa velocità, Coppa del Mondo Brandeburgo: 1a giornata, sessione pomeridiana – YouTube Planet Canoe

16.00 Taekwondo, Europei: semifinali -54 kg e -74 kg uomini, -49 e +73 kg donne – Eurovision Sport

18.00 Taekwondo, Europei: finali -54 kg e -74 kg uomini, -49 e +73 kg donne – Eurovision Sport

21.00 Volley femminile, amichevole Biella: Italia-Francia – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Rai Play, Sky Go, NOW