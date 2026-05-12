Sport in tv oggi (martedì 12 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 12 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sugli Internazionali d’Italia 2026 di tennis. Sulla terra rossa del Foro Italico si entra sempre più nel vivo, con la disputa degli ottavi di finale del singolare maschile e i quarti di quello femminile. In casa Italia, tanti azzurri in campo: Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e il derby tricolore tra Jannik Sinner e il sorprendente Andrea Pellegrino.

Allargando gli orizzonti, si assisterà alla quarta tappa del Giro d’Italia. La Carovana, dopo l’esperienza in terra bulgara, riprende il proprio cammino nella Penisola e la Catanzaro-Cosenza di 138 km farà da antipasto a quel che sarà. Una frazione in cui gli uomini di classifica dovranno farsi trovare pronti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, martedì 12 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 12 maggio

09:00 Taekwondo, Europei 2026: seconda giornata – Diretta streaming su Eurovision Sport.

11:00 Tennis, ATP Roma 2026: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211), Sinner-Pellegrino anche su TV8 HD; in streaming su SkyGo, NOW, Tennis TV, Sinner-Pellegrino anche su tv8.it

(Musetti vs Ruud 1° match e inizio programma dalle 11:00; Darderi vs Zverev 3° match (non prima delle 14:00) e inizio programma dalle 11:00; Sinner vs Pellegrino 3° match (non prima delle 15:00) e inizio programma dalle 11:00)

11:00 Tennis, WTA Roma 2026: quarti di finale – Diretta tv SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

11:00 Tennis, WTA Roma 2026: secondo turno doppio – Diretta tv SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

(Errani/Paolini vs Noskova/Valentova 5° match e inizio programma alle 11:00)

09:15 Tiro a segno, Europei 2026: quinta giornata – Diretta streaming dalle 15:15 sul canale Youtube ESCvideostream

12:00 Vela, Mondiali Formula Kite 2026: seconda giornata – Nessuna copertura tv/streaming

13:40 Ciclismo, Giro d’Italia 2026: quarta tappa – Diretta tv su Rai Sport HD dalle 13:30 e dalle 14:05 su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery+ e HBO Max.

18:45 Calcio, Serie B 2026: Modena vs Juve Stabia – Diretta streaming su DAZN, LAB Channel.

19:00 Calcio, Liga 2026: Celta vs Levante – Diretta streaming su DAZN.

20:00 Calcio, Liga 2026: Betis vs Elche – Diretta streaming su DAZN.

20:30 Pallanuoto, Champions League 2026: Mladost vs Pro Recco – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su euroaquaticstv.com, SkyGo e su NOW.

21:00 Calcio, Serie B 2026: Catanzaro vs Avellino – Diretta streaming su DAZN e LAB Channel.

21:00 Calcio, Premier League 2026: Manchester City vs Crystal Palace – Diretta tv su Sky Sport 258; in streaming su SkyGo e su NOW.

21:30 Calcio, Liga 2026: Osasuna vs Atletico Madrid – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-RUUD DALLE 11.00

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 13.40

LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-ZVEREV NON PRIMA DELLE 14.00

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-PELLEGRINO (NON PRIMA DELLE 15.00)

LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-NOSKOVA/VALENTOVA NON PRIMA DELLE 17.00

LA DIRETTA LIVE DI HAVK MLADOST-PRO RECCO DI PALLANUOTO DALLE 20.30