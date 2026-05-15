LIVE Sinner-Medvedev, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro deve evitare la maratona

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jannik Sinner e , seconda semifinale dell’ATP Master 1000 di Roma. Il numero uno del mondo vuole continuare la propria serie di vittorie per tornare in finale agli Internazionali BNL d’Italia.

Dopo le vittorie nei master 1000 di Montecarlo e Madrid, Sinner ha iniziato nel migliore dei modi anche il torneo di Roma. Nella ‘Città Eterna’ il numero uno del mondo ha esordito contro Sebastian Ofner (6-3, 6-4) nella sessione serale di sabato scorso. L’altoatesino ha poi battuto Alexei Popyrin (6-2, 6-0), Andrea Pellegrino (6-2, 6-3) ed Andrey Rublev (6-2, 6-4) accedendo in semifinale. Il miglior risultato di Sinner a Roma è la finale della passata stagione, quando è stato sconfitto a Carlos Alcaraz.

Tra Medvedev e Roma c’è un feeling particolare. Il russo non ha mai nascosto di non amare la terra battuta, ed i risultati lo dimostrano. Ma il giocatore sovietico sui campi del Foro Italico sembra trasformarsi: a Roma Medvedev ha conquistato il titolo nel 2023, conquistando l’unico successo a livello ATP in un torneo su terra battuta. In questa settimana romana il russo ha beneficiato del ritiro di Thomas Machac al secondo turno per poi battere Pablo Llamas Ruiz (3-6, 6-4,6-2), Thiago Agustin Tirante (6-3, 6-2) e Martin Landaluce (1-6, 6-4, 7-5).

Tra i due ci sono 16 precedenti con Sinner avanti 9-7. L’incontro è in programma sul campo centrale come terzo match a partire dalle 13.30, ma non inizierà prima delle 19.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Medvedev con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!