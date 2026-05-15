LIVE Italia-Francia, Amichevole volley femminile in DIRETTA: immediata rivincita contro le transalpine

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’Italia femminile di pallavolo e la Francia, secondo atto della doppia sfida tra le azzurre e le francesi. La Nazionale del commissario tecnico Julio Velasco, il quale ha annunciato il suo addio dopo le Olimpiadi del 2028, inizia il percorso che la porterà a giocarsi la Volley Nations League e gli Europei proprio da questi due incontri amichevoli.

Un’occasione per vedere tante giovani all’opera, come accaduto nel primo dei due confronti con le rivali transalpine, terminato con una vittoria netta per 3-0 da parte dell’Italia. Le azzurre, pur essendo prive di Paola Egonu, Miryam Sylla e Anna Danesi, hanno dimostrato tutta la loro superiorità con alcune prestazioni davvero di altissimo livello.

Merit Adigwe e Loveth Omoruyi sono state, senza dubbio, tra le migliori in campo, ma anche il livello espresso dalle classe 2002 Binto Diop è stato ottimo. Questi match serviranno al commissario tecnico Julio Velasco per provare alcune esperimenti e per avere risposte positive da parte di giocatrici che fino ad ora hanno avuto poco spazio: ragionando in questa direzione il test di Biella ha fornito sicuramente spunti interessanti all’allenatore argentino.

Il match tra Italia e Francia inizierà alle ore 21.00 e verrà disputato al Pala Igor di Novara. Segui l’intera partita, punto dopo punto, in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!