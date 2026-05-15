LIVE Darderi-Ruud, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro non vuole smettere di sognare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Luciano Darderi e il norvegese Casper Ruud, valido per la semifinale dell’ATP di Roma, ultimo Masters 1000 prima del grande evento Slam del Rolland Garros di Parigi. Il tennista italo-argentino si sta rendendo protagonista di una cavalcata clamorosa, fatta di partite lottate e sensazionali.

Dopo il secondo turno comodo vinto contro il tedesco Yannick Hanfmann per 2-0, Darderi ha vinto in rimonta prima contro lo statunitense Tommy Paul e poi contro il terzo al mondo Alexander Zverev. Successivamente, ha superato dopo oltre tre ore di gioco la nuova stella spagnola Rafael Jodar, in una partita terminata alle due di notte e che lo ha portato all’estremo del suo fisico.

Lo sfidante di oggi è il solito tennista norvegese che, rispetto alla frenesia del nostro Lucio, fa della calma la sua prima arma, dimostrando ancora una volta di essere un giocatore di assoluto livello sulla terra battuta dove l’anno scorso ha vinto il primo e per ora unico Masters 1000 della sua carriera, a Madrid in finale contro Jack Draper.

Il match tra Darderi e Ruud sarà il secondo match sul Campo Centrale, non prima delle 15.30, con il programma che inizierà alle 13.30 con la semifinale di doppio femminile tra la coppia composta dalla spagnola Bucsa e la statunitense Melichar-Martinez e la coppia composta dalla ceca Siniakova e la statunitense Townsend. Segui l’intero incontro in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport, buon divertimento a tutti!