Italia-Francia oggi, amichevole volley femminile: orario 15 maggio, tv, programma, streaming

Dopo il primo confronto di Biella, l’Italia torna in campo al PalaIgor di Novara per la seconda amichevole consecutiva contro la Francia, appuntamento che chiude la prima settimana di lavoro della Nazionale femminile campione olimpica e mondiale. La sfida del 15 maggio rappresenta un altro passaggio importante nel percorso di avvicinamento alla lunga estate azzurra, che porterà le ragazze di Julio Velasco verso la Volleyball Nations League e soprattutto verso l’Europeo di agosto, competizione che l’Italia ospiterà con grandi ambizioni.

Quella che si vedrà a Novara sarà ancora una Nazionale sperimentale, costruita attorno a un gruppo profondamente rinnovato rispetto alla squadra che negli ultimi anni ha dominato il panorama internazionale. Lo staff tecnico ha infatti deciso di concedere riposo a diverse big, alcune delle quali potrebbero rientrare soltanto nella parte finale della stagione internazionale. Una gestione mirata delle energie che apre spazio a giovani emergenti e a nuove soluzioni tattiche.

La curiosità principale ruotava inevitabilmente attorno a Ekaterina Antropova. L’opposta di Scandicci, pronta a iniziare la nuova esperienza con l’Eczacıbaşı Dynavit, sarà infatti essere schierata da Velasco in banda nel ruolo di schiacciatrice-ricevitrice ma evidentemente non è ancora arrivato il momento perchè la giocatrice non è stata convocata per la doppia sfida con le transalpine.

La partita di Novara servirà quindi soprattutto per raccogliere indicazioni tecniche e verificare i progressi del gruppo dopo i primi giorni di lavoro collegiale. Velasco vuole ampliare le rotazioni e valutare la crescita di giocatrici che potrebbero ritagliarsi uno spazio importante nel corso dell’estate. Accanto a elementi già consolidati come Carlotta Cambi, Eleonora Fersino, Gaia Giovannini e Loveth Omoruyi, avranno così una nuova occasione diverse giovani inserite nel progetto azzurro.

Anche la Francia arriva a questo secondo confronto in piena fase di costruzione. Il tecnico spagnolo César Hernández González sta lavorando su un gruppo molto ampio in vista della VNL, con l’obiettivo di aumentare profondità e competitività interna. Le transalpine hanno già mostrato segnali interessanti nel test contro l’Ungheria, soprattutto grazie alle prestazioni della giovane banda Lilou Ratahiry e della centrale Amandha Sylves.

Il fischio d’inizio è in programma al PalaIgor di Novara con inizio alle 21.00. La partita sarà trasmessa in diretta su Raisport HD, sulla piattaforma a pagamento Sky sul canale Sky Sport Uno (201 della piattaforma Sky) e Sky Sport Arena (204 della piattaforma Sky), mentre è prevista la diretta streaming su Raiplay, su Now Tv e su Sky Go. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Francia di volley femminile.

CALENDARIO ITALIA-FRANCIA, AMICHEVOLE VOLLEY FEMMINILE

Venerdì 15 maggio

Ore 21.00 Italia vs Francia a Novara – Diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis, Now Tv e Sky Go.

Diretta testuale: OA Sport.