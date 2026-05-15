Sinner-Medvedev oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming

Venerdì 15 maggio (non prima delle 19:00) Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev nelle semifinali degli Internazionali d’Italia 2026. Sul campo centrale del Foro Italico l’azzurro va a caccia del pass per l’atto conclusivo, dando seguito a quanto finora nella sua stagione straordinaria. Il russo, dal canto suo, vorrà porre un termine alla serie vincente dell’azzurro.

Sinner è reduce dall’affermazione abbastanza netta contro l’altro russo Andrey Rublev. Un match, vinto per 6-2 6-4, in cui però si è evidenziato in chiusura del match un netto calo fisico del n.1 del mondo. La spesa energetica, nei tornei in cui l’altoatesino si è imposto, si fa sentire. E sarà interessante capire come Jannik riuscirà a gestire la situazione, al cospetto di un avversario che fa del fondo atletico una delle sue qualità migliori.

Medvedev si presenta all’appuntamento, avendo rimontato nei quarti di finale contro lo spagnolo Martin Landaluce. L’iberico ha incantato per un set, ma poi ha lasciato spazio alla maggior solidità del russo, vittorioso per 1-6 6-4 7-5. Se si considerano i precedenti, si è al 17° atto e Jannik è in vantaggio 9-7. Sinner ha vinto nove degli ultimi 10 incontri.

La copertura televisiva? La diretta tv del match sarà affidato a Sky Sport Uno (201) fino alle 20:30 e Sky Sport Tennis (203). Sarà inoltre in chiaro su TV8. Come è noto, è prevista la trasmissione televisiva in diretta gratis delle due semifinali del singolare maschile, ricordando che la trasmissione completa è in esclusiva su Sky Sport relativamente al main draw degli uomini e in simulcast con SuperTennis HD per i match femminili. In streaming, per quanto detto, si potrà seguire su SkyGo, NOW, Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

SINNER-MEDVEDEV ATP ROMA 2026 OGGI

Venerdì 15 maggio

Campo Centrale – Dalle ore 13:30

[7] N. Melichar-Martinez / C. Bucsa vs [2] T. Townsend / K. Siniaková

Non prima delle 15:30

[18] Luciano Darderi vs [23] Casper Ruud

Non prima delle 19:00

[1] Jannik Sinner vs [7] Daniil Medvedev – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 20:30, Sky Sport Tennis (203), TV8

Non prima delle 20:30

J. Pegula / S. Hunter vs D. Šnajder / M. Andreeva

PROGRAMMA SINNER-MEDVEDEV ATP ROMA 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: TV8 (gratis e in chiaro), Sky Sport Uno (201) fino alle 20:30, Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Tennis TV e TV8.it

Diretta Live testuale: OA Sport.