Darderi-Ruud oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming

Oggi, venerdì 15 maggio, per quanto concerne l’ATP Masters 1000 di Roma, si disputeranno entrambe le semifinali del tabellone principale di singolare maschile: nel match della parte bassa del tabellone Luciano Darderi, testa di serie numero 18, affronterà il norvegese Casper Ruud, numero 23 del seeding.

L’incontro si disputerà sul Campo Centrale e sarà il secondo del programma, che si aprirà alle ore 13.30, ma si giocherà comunque non prima delle ore 15.30: si tratta del primo incrocio tra i due sul circuito maggiore, dato che non ci sono precedenti.

Il match tra Luciano Darderi ed il norvegese Casper Ruud sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su TV8 HD ed in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Diretta streaming gratuita su tv8.it ed in abbonamento su Sky Go, NOW e Tennis TV. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale del match.

CALENDARIO ATP ROMA 2026

Venerdì 15 maggio

Campo Centrale – Dalle ore 13.30

Cristina Bucsa/Nicole Melichar-Martinez (Spagna/USA, 7) – Katerina Siniakova/Taylor Townsend (Cechia/USA, 2)

Non prima delle ore 15.30

Luciano Darderi (Italia, 18) – Casper Ruud (Norvegia, 23) – Diretta tv su TV8 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP ROMA 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: in chiaro su TV8 HD (8) ed in abbonamento su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203).

Diretta streaming: gratuita su tv8.it ed in abbonamento su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.