LIVE Arnaldi-Munar, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro in fiducia dopo Cagliari

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma tra Matteo Arnaldi e lo spagnolo Jaume Munar. Sesto confronto diretto in assoluto tra i due con l’iberico avanti per 3-2. Il vincente della sfida troverà al secondo turno l’australiano Alex De Minaur, testa di serie numero sei del torneo capitolino. Appuntamento nel pomeriggio sul Campo Centrale che ospiterà 4 incontri con italiani al via sui 5 in programma.

Arnaldi, venticinquenne sanremese, si presenta all’appuntamento con lo storico torneo italiano dopo aver trovato la vittoria nel Challenger di Cagliari a margine di un periodo buio. Il ligure, crollato oltre la centesima posizione del ranking, ha ritrovato le sensazioni giuste nell’evento sardo riuscendo ad imporsi in finale sul polacco Hurkacz. Arnaldi dovrà continuare la risalita approfittando del supporto del pubblico capitolino che assieperà le gradinate sin dalle prime giornate della kermesse romana.

Dal canto suo Munar, ventinovenne di Santanyi (Spagna), arriva all’evento da numero 38 delle classifiche mondiali. In stagione ha raggiunto i quarti sul cemento di Adelaide e Rotterdam come migliori risultati, senza riuscire finora a cogliere soddisfazioni sulla sua amata terra rossa. Nella passata edizione del Masters 1000 romano si è issato fino agli ottavi di finale, quando fu sconfitto dal norvegese Ruud dopo aver battuto il cileno Barrios Vera e l’americano Shelton.

Arnaldi-Munar, match di primo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma, sarà il terzo incontro sul Campo Centrale dalle 11.00 dopo Stefanini-Ostapenko ed Hurkacz-Hanfmann. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!