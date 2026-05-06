LIVE Grant-Pigato, WTA Roma 2026 in DIRETTA: interessante derby tra due emergenti italiane

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Tyra Caterina Grant e Lisa Pigato, con le due azzurre che si affronteranno nel primo turno del WTA di Roma degli Internazionali d’Italia, Masters 1000 sulla terra battuta italiana prima del grande evento di Parigi al Rolland Garros.

Derby italiano più particolare che mai perchè ad affrontarsi, in uno dei match più importanti delle due carriere, sono due giovanissime tenniste della penisola tricolore con Grant che, forte della maggiore esperienza dal punto di vista dei recentissimi risultati ottenuti al WTA 1000 di Madrid, parte favorita per centrare il successo al termine del match.

Entrambe hanno ottenuto l’ingresso nel tabellone principale della competizione grazie ad una wild card offerta dall’organizzazione del torneo che, come sempre, crede nei talenti italiani sia per quanto riguarda il femminile e sia per quanto riguarda il maschile, con la vincitrice della sfida che incontrerà la canadese Victoria Mboko al secondo turno.

Il match tra Grant e Pigato sarà il secondo in programma dalle 11.00 alla BNP Paribas Arena, con la giornata che inizierà con la sfida tra lo statunitense Jenson Brooksby e l’argentino Sebastian Baez. Segui l’intero incontro, punto dopo punto, in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!