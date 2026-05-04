Dove vedere in tv Perugia-Civitanova, Superlega volley 2026: orario gara-3, programma, streaming

Il momento è arrivato. Dopo due partite che hanno indirizzato con decisione la serie, la finale scudetto di Superlega maschile vive il suo primo match point: al PalaBarton Energy, la Sir Susa Vim Perugia ha l’occasione di mettere il sigillo sul tricolore davanti al proprio pubblico, mentre la Cucine Lube Civitanova si gioca tutto per allungare la sfida.

Il 2-0 con cui gli umbri si presentano all’appuntamento non è soltanto un vantaggio numerico, ma il riflesso di una supremazia tecnica e mentale costruita nei dettagli. Perugia ha dato l’impressione di avere sempre il controllo della situazione, sia quando ha imposto il proprio ritmo sia quando è stata costretta a rincorrere, come accaduto in gara-2. Proprio la seconda sfida rappresenta la fotografia più significativa della serie: sotto nel punteggio, la squadra di Lorenzetti ha trovato la forza di ricucire più volte strappi importanti, ribaltando inerzia e punteggio con una naturalezza che certifica la solidità del gruppo. Non è solo questione di qualità, ma di struttura di gioco e fiducia nei propri mezzi.

Il cuore del sistema resta la regia di Simone Giannelli, capace di distribuire il gioco con grande varietà, rendendo l’attacco umbro difficile da leggere. Ben Tara è il terminale più continuo, ma la vera forza è nella pluralità delle soluzioni: Plotnytskyi e Semeniuk garantiscono volume e tenuta, mentre i centrali offrono percentuali altissime e presenza costante nei momenti chiave. Questo equilibrio consente a Perugia di mantenere efficienza anche nelle fasi più complicate, limitando errori e trovando sempre un riferimento affidabile. È qui che si è scavato il solco nella serie: nella capacità di trasformare anche le situazioni sporche in occasioni produttive.

Civitanova, dal canto suo, non è stata distante sul piano del gioco, soprattutto in gara-2, dove ha saputo esprimere un attacco efficace con Bottolo, Nikolov e Loeppky. Tuttavia, alla squadra di Medei è mancata la continuità necessaria per capitalizzare i vantaggi costruiti. Il nodo resta quello dei finali di set, dove la Lube ha spesso perso precisione e lucidità, lasciando spazio alla rimonta avversaria. Qualche errore di troppo al servizio e una minore incisività nel muro-difesa hanno impedito ai marchigiani di concretizzare il buon lavoro fatto nella prima parte dei parziali.

In vista di gara-3, il tema si sposta inevitabilmente sul piano mentale. Perugia giocherà con la serenità di chi ha più margine e la spinta del proprio pubblico, forte della consapevolezza di poter chiudere la serie. Civitanova, invece, dovrà affrontare una partita da dentro o fuori, dove servirà alzare il livello in ogni fondamentale. Per riaprire i giochi, la Lube dovrà trovare maggiore aggressività al servizio, mettere più pressione alla ricezione avversaria e soprattutto migliorare la gestione dei palloni decisivi. Senza un salto di qualità in questi aspetti, il rischio è quello di subire ancora la solidità umbra.

Il fischio d’inizio è in programma al Pala Barton di Perugia mercoledì 5 maggio con inizio alle 20.30. E’ prevista la diretta Tv su Raisport Hd, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Dazn (saltuariamente visibile sul canale 214 di Sky), Rai Play e VBTV. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Sir Susa Vim Perugia e Cucine Lube Civitanova.

A CHE ORA LA FINALE PLAYOFF DI SUPERLEGA DI VOLLEY MASCHILE

Mercoledì 5 maggio – Pala Barton di Perugia

Ore 20.30 Sir Susa Vim Perugia vs Cucine Lube Civitanova – Diretta su Raisport HD

PROGRAMMA FINALE PLAYOFF SUPERLEGA VOLLEY MASCHILE 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Raisport HD (canale 58 del digitale terrestre)

Diretta streaming: Dazn, Rai Play, VBTV

Diretta Live testuale: OA Sport.