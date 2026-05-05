Tutti gli italiani in campo domani a Roma (ATP e WTA): orari, tv, programma 6 maggio, streaming

Nella giornata di domani saranno sette gli incontri che coinvolgono italiani di scena agli Internazionali d’Italia 2026, e precisamente due in quota ATP e cinque sul lato WTA. Come vedremo, però, la bandiera tricolore è presente in otto occasioni in virtù di un derby.

Andiamo per campi: ricca la programmazione sul Centrale, con Lucrezia Stefanini ad aprire contro la potenza (e l’imprevedibilità) della lettone Jelena Ostapenko. Seguirà poi Matteo Arnaldi contro lo spagnolo Jaume Munar. In sessione serale inseriti Elisabetta Cocciaretto contro l’austriaca Sinja Kraus e Federico Cinà contro il semifinalista di Madrid, il belga Alexander Blockx. Sulla BNP Paribas Arena, allo stadio dei Marmi in pratica, derby tra Lisa Pigato e Tyra Grant (un gran peccato, visto il momento sia dell’una che dell’altra) e, alla fine, Noemi Basiletti a caccia di un numero da spettacolo contro l’australiana Ajla Tomljanovic. Sulla SuperTennis Arena, una dopo l’altra, Federica Urgesi opposta alla svizzera Viktorija Golubic e Nuria Brancaccio attesa dall’americana Taylor Townsend. Sfide complesse, queste, ma forse neanche impossibili.

Gli Internazionali d’Italia continueranno domani sia in campo ATP che in campo WTA. Sarà possibile seguirli in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253 (ATP/WTA); il torneo WTA è visibile su SuperTennis (in chiaro e 212 Sky); un match del torneo ATP in chiaro su Tv8. Diretta streaming su SkyGo, Now (ATP/WTA), Tennis Tv (ATP), SuperTenniX, sito di SuperTennis (WTA) e sito di Tv8 (match in chiaro). OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette LIve testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIANI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026: ORDINE DI GIOCO DI DOMANI

Mercoledì 6 maggio

Campo Centrale

Sessione diurna

Ore 11:00 Stefanini (ITA) [WC]-Ostapenko (LAT) – 1° turno WTA

3° match dalle ore 11:00 Arnaldi (ITA) [WC]-Munar (ESP) – 1° turno ATP

Sessione serale

Ore 19:00 Cocciaretto (ITA)-Kraus (AUT) [Q] – 1° turno WTA

NP Ore 20:30 Cinà (ITA) [WC]-Blockx (BEL) – 1° turno ATP

BNP Paribas Arena

2° match dalle ore 11:00 Pigato (ITA) [WC]-Grant (ITA) [WC] – 1° turno WTA

5° match dalle ore 11:00 Basiletti (ITA) [Q]-Tomljanovic (AUS) [LL] – 1° turno WTA

Supertennis Arena

2° match dalle ore 11:00 Urgesi (ITA) [Q]-Golubic (SUI) – 1° turno WTA

3° match dalle ore 11:00 Brancaccio (ITA) [WC]-Townsend (USA) [Q] – 1° turno WTA

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253 (ATP/WTA), SuperTennis (WTA, in chiaro e 212 Sky); un match ATP in chiaro su Tv8

Diretta streaming: SkyGo, Now (ATP/WTA), Tennis Tv (ATP), SuperTenniX, sito di SuperTennis (WTA), sito di Tv8 (match in chiaro ATP)

Diretta Live testuale: OA Sport (selezione di match)