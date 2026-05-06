LIVE Italia-USA 2-10, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: in difficoltà il Setterosa!

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3.47′ Gol di Stryker su rigore, Italia-USA 2-10.

4.06′ Bianconi ancora un tiro respinto.

5.08′ Gol di Fattal che beffa Sesena, Italia-USA 2-9.

5.31′ Tentativo di Leone respinto dal portiere.

5.56′ Gol di Ausmus, rete in superiorità numerica, Italia-USA 2-8.

7.35′ Gol di Sekulic, rete dai sei metri, Italia-USA 2-7.

7.59′ Inizia il terzo quarto, palla agli USA.

Finisce il secondo quarto, Italia-USA 2-6.

1.15′ Gol di Roemer che trova il corridoio giusto, Italia-Usa 2-6.

2.20′ Challenge americano perso, continua il match.

3.10′ Bianconi ci prova, ma il tiro viene respinto.

5.25′ Goooooooooooool, Bettini, si sveglia il Setterosa, Italia-USA 2-5.

6.09′ Goooooooooooool, Giustini sblocca le marcature azzurre, Italia-USA 1-5.

6.30′ Gol di Fattal che firma la sua doppietta personale, Italia-Usa 0-5.

7.36′ Gol di Flynn che buca sul primo palo, Italia-Usa 0-4.

7.59′ Inizia il secondo quarto, palla agli USA.

Finisce il primo quarto, Italia-USA 0-3.

1.24′ Gol di Neushul da posizione centrale, Italia-USA 0-3.

2.54′ Gol di Fattal, non sbaglia dai sei metri, Italia-USA 0-2.

3.51′ Gol di Roemer che apre le marcature con una palombella, Italia-USA 0-1.

5.13′ Bettini sfiora il gol.

6.52′ Tiro di Cocchiere respinto dal portiere americano.

7.59′ Inizia il primo quarto, palla all’Italia.

20.14 Tutto pronto per l’inizio di quest’ultimo match di questo girone, poi sarà appuntamento a luglio per le finali.

20.09 Inni nazionali in corso, atlete a bordo piscina.

20.04 Ricordiamo che il Setterosa ha già staccato il pass per le finals di Sydney.

19.59 La rosa americana:

1 LONGAN Amanda Goalkeeper 16/01/1997 104:00

2 STRYKER Ava Point 17/10/2004 3 2 60:27

3 PRENTICE Tara Centre Forward 20/12/1997 2 3 42:35

4 FATTAL Rachel Driver 10/12/1993 3 1 61:07

5 FLYNN Jenna Driver 11/06/2004 10 3 4 82:25

6 WOODHEAD Ella Centre Back 31/03/2004 3 1 31:47

7 RANEY Jordan Centre Back 02/06/1996 3 6 54:51

8 NEUSHUL Ryann Driver 30/12/1999 12 1 2 3 107:42

9 ROEMER Jewel (C) Wing 08/02/2002 7 2 1 2 99:42

10 LINEBACK Emma Wing 15/11/2003 1 2 2 41:10

11 AUSMUS Emily Driver 12/12/2005 10 1 2 2 108:08

12 SEKULIC Jovana Centre Forward 07/11/2002 5 1 4 72:49

13 WILLIAMS Isabel Goalkeeper 30/11/2001 56:00

14 GAZZANIGA Rachel Centre Back 18/10/2004 2 1 29:01

19.54 L’Italia deve reagire dopo la bruttissima sconfitta contro l’Olanda per 12-2.

19.49 Buonasera e benvenuti alla diretta di Italia-USA ultimo match della World Cup di pallanuoto femminile.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, World Cup pallanuoto femminile 2026, Setterosa all’ultima partita contro gli USA dopo la sconfitta contro l’Olanda.

Brutta sconfitta. Il Setterosa perde 12-2 con una fortissima Olanda nel secondo match del gruppo 1°-4° posto dalla fase preliminare della World Cup. Match complicato per le azzurre allenate dal commissario tecnico Maurizio Mirarchi, che domenica scorsa hanno staccato il pass per la Super Final anche attraverso al 12-10 proprio contro le campionesse olandesi.

In Olanda, a Rotterdam le oranje campionesse europee a Funchal dimostrano voglia di nuova rivincita e dettano legge dal primo all’ultimo minuto con un break di quattro gol. Di Cocchiere dopo quattordici minuti l’unico gol azzurro nei primi due tempi (5-1). Si muove fino all’11-1 l’elastico nella seconda parte con l’olandese della SIS Roma Schaap e Moolhuijzen autrici di due triplette. Del capitano Roberta Bianconi in superiorità numerica l’ultima rete del Setterosa mentre Lieke Rogge chiude sul 12-2 il risultato finale.

Oggi ultima partita contro gli Stati Uniti alle ore 20.15 per fissare la classifica finale del secondo gruppo di questa fase insieme a Spagna e appunto Olanda.

La rosa dell’Italia:

Sofia Giustini, Benedetta Cabona (Rapallo Pallanuoto), Roberta Bianconi (Fiamme Oro / Rapallo Pallanuoto), Agnese Cocchiere, Chiara Ranalli, Lavinia Papi, Olimpia Sesena (SIS Roma), Dafne Bettini, Giuseppina Aurora Condorelli, Chiara Tabani, Gaia Gagliardi, Morena Leone (L’Ekipe Orizzonte), Lucrezia Lys Cergol, Giorgia Klatowski e Veronica Gant (Pallanuoto Trieste) e Cristina Malluzzo (Cosenza Pallanuoto).

Completano lo staff, insieme al ct Maurizio Mirarchi, l’assistente tecnico Marco Manzetti, la team manager Elena Gigli, il preparatore atletico Massimiliano Fabrucci, il fisioterapista Giorgio Peresempio, il videoanalista Manuel Bombelli e il medico Gianluca Camillieri.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-USA, World Cup pallanuoto femminile 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 20:15. Buon divertimento!