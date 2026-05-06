LIVE Perugia-Civitanova 0-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: umbri avanti nel primo set, 12-10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20-18 Primo tempo Russo

19-18 Muroooooooooooooooo Podrascaniiiiiiiiiiiiiin

19-17 Errore al servizio Perugia

19-16 La pipe di Plotnytskyi

18-16 Errore al servizio Perugia

18-15 Errore al servizio Civitanova

17-15 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Bottolooooooooooooooooooooooooo

17-14 Aceeeeeeeeeeeeeee Bottoloooooooooooooooo

17-12 Vincente Plotnytskyi da zona 4

16-12 Mano out Ben Tara da zona 2

15-12 Mano out Ben Tara da seconda linea

14-12 Mano out Nikolov da seconda linea

14-11 Muroooooooooooooooooo Solèèèèèèèèèèèèèèèèèèè

13-11 Primo tempo Solè

12-11 Murooooooooooooooo Bottoloooooooooooooooo

12-10 Parallela vincente di ben Tara da seconda linea

11-10 Mano out Nikolov da zona 4

11-9 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Semeniuuuuuuuuuuuk con l’aiuto del nastro

10-9 Out l’attacco di Loeppky da seconda linea dopo due rocambolesche difese di Perugia

9-9 Diagonale di Semeniuk da zona 4 a chiudere il rprimo lungo scambio del match

8-9 Parallela di Nikolov da zona 4

8-8 Diagonale di Nikolov da zona 4

8-7 La diagonale di Loeppky da zona 2

8-6 Parallela di ben Tara da zona 2

7-6 Primo tempo Gargiulo

7-5 Primo tempo Solè

6-5 Invasione Perugia

6-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Plotnytskyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

5-4 Errore al servizio Civitanova

4-4 Errore al servizio Perugia

4-3 Errore al servizio Civitanova

3-3 Errore al servizio Perugia

3-2 Muroooooooooooooo Plotnytskyiiiiiiiiiiiiiiiiiii

2-2 Primo tempo Russo

1-2 Parallela di Loeppky da seconda linea

1-1 Vincente Giannelli di seconda intenzione

0-1 Errore al servizio Perugia

20.32: Giannelli-Ben Tara, Semeniuk, Plotnytskyi, Russo-Solè, Colaci libero per Perugia

20.30: Formazione confermata per Civitanova con Boninfante-Nikolov, Gargiulo-Podrascanin, Loeppky-Bottolo e Balaso

20.28: Le squadre stanno per entrare in campo

20.25: Perugia potrà giocare con fiducia e senza particolari pressioni, mentre la Lube dovrà alzare il livello sotto tutti i punti di vista: più incisività al servizio, maggiore solidità a muro e soprattutto più freddezza nei palloni pesanti.

20.22: Dall’altra parte, Civitanova ha dimostrato di poter restare in partita. In gara-2, con Bottolo, Nikolov e Loeppky, la squadra di Medei ha tenuto un buon livello offensivo, ma è mancata la continuità nei momenti decisivi. Proprio nei finali di set sono emerse le difficoltà maggiori, tra qualche errore di troppo e una minore efficacia del sistema muro-difesa. In vista di gara-3, l’aspetto mentale sarà determinante.

20.19: Il motore resta Simone Giannelli, regista di un sistema offensivo ricco e imprevedibile. Ben Tara è il terminale principale, ma non l’unico: Plotnytskyi e Semeniuk garantiscono equilibrio e continuità, mentre al centro Russo e Solé offrono un contributo costante, soprattutto nelle fasi più delicate del cambio palla.

20.16: Perugia ha però mostrato, nel complesso, qualcosa in più. La squadra di Angelo Lorenzetti ha saputo imporsi nei fondamentali chiave, gestendo con maggiore lucidità i passaggi delicati e trovando sempre una soluzione nei momenti di difficoltà. Anche quando la Lube ha provato a cambiare ritmo, gli umbri hanno mantenuto ordine e qualità, ribaltando situazioni complicate con grande naturalezza.

20.13: La serie scudetto di Superlega può già vivere il suo momento decisivo. Mercoledì sera al PalaBarton Energy, la Sir Susa Vim Perugia si presenta con il match point dopo il doppio successo iniziale contro la Cucine Lube Civitanova. Un 2-0 che indirizza chiaramente la finale, anche se il campo – soprattutto in gara-2 – ha raccontato una sfida più equilibrata di quanto dica il risultato.

20.10: Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara3 della serie di finale dei playoff di superlega maschile di volley tra Sir Susa Vim Perugia e Lube Civitanova.

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara3 della serie di finale dei playoff di superlega maschile di volley tra Sir Susa Vim Perugia e Lube Civitanova. La serie scudetto di Superlega può già vivere il suo momento decisivo. Mercoledì sera al PalaBarton Energy, la Sir Susa Vim Perugia si presenta con il match point dopo il doppio successo iniziale contro la Cucine Lube Civitanova. Un 2-0 che indirizza chiaramente la finale, anche se il campo – soprattutto in gara-2 – ha raccontato una sfida più equilibrata di quanto dica il risultato.

Perugia ha però mostrato, nel complesso, qualcosa in più. La squadra di Angelo Lorenzetti ha saputo imporsi nei fondamentali chiave, gestendo con maggiore lucidità i passaggi delicati e trovando sempre una soluzione nei momenti di difficoltà. Anche quando la Lube ha provato a cambiare ritmo, gli umbri hanno mantenuto ordine e qualità, ribaltando situazioni complicate con grande naturalezza.

Il motore resta Simone Giannelli, regista di un sistema offensivo ricco e imprevedibile. Ben Tara è il terminale principale, ma non l’unico: Plotnytskyi e Semeniuk garantiscono equilibrio e continuità, mentre al centro Russo e Solé offrono un contributo costante, soprattutto nelle fasi più delicate del cambio palla.

Dall’altra parte, Civitanova ha dimostrato di poter restare in partita. In gara-2, con Bottolo, Nikolov e Loeppky, la squadra di Medei ha tenuto un buon livello offensivo, ma è mancata la continuità nei momenti decisivi. Proprio nei finali di set sono emerse le difficoltà maggiori, tra qualche errore di troppo e una minore efficacia del sistema muro-difesa. In vista di gara-3, l’aspetto mentale sarà determinante. Perugia potrà giocare con fiducia e senza particolari pressioni, mentre la Lube dovrà alzare il livello sotto tutti i punti di vista: più incisività al servizio, maggiore solidità a muro e soprattutto più freddezza nei palloni pesanti.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di gara3 della serie di finale dei playoff di superlega maschile di volley tra Sir Susa Vim Perugia e Lube Civitanova, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 20.30!