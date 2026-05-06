LIVE Cocciaretto-Kraus, WTA Roma 2026 in DIRETTA: avvio contro la qualificata austriaca

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno del WTA 1000 di Roma 2026 che vede di fronte Elisabetta COCCIARETTO opposta all’austriaca Sinja Kraus.

Gli Internazionali d’Italia sono il torneo più atteso e desiderato per tutti i tennisti del Bel Paese e non solo, motivo per cui c’è sempre un po’ di tensione in più quando si esordisce di fronte al pubblico di casa. Cocciaretto dovrà essere brava a gestirla visto che l’incontro è programmato in serata e sul Campo Centrale del Foro Italico. L’anconetana gioca gli Internazionali da numero 41 del mondo, posizione che è tornata ad occupare anche grazie al titolo di Hobart partendo dalle qualificazioni, che le ha restituito tutta la fiducia che man mano aveva lasciato per strada.

La rivale, classe 2002 austriaca è promettente e si è qualificata brillantemente Salkova e soprattutto Elena Gabriela Ruse. A Madrid si era arresa all’esordio a Karolina Pliskova, poi giunta nei quarti di finale nel torneo iberico. Da non sottovalutare anche se nel ranking si trova appena fuori dalla top 100.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di primo turno del WTA 1000 di Roma 2026 che vede di fronte Elisabetta COCCIARETTO opposta all’austriaca Sinja Kraus. Si parte alle ore 19:00 sul Centrale, vi aspettiamo!