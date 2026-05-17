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Sport in tv

Sport in tv oggi (domenica 17 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Pubblicato

19 minuti fa

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Per approfondire:
Jannik Sinner
Jannik Sinner / LaPresse

Oggi, domenica 17 maggio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Roma, il ciclismo con il Giro d’Italia, il calcio con la Serie A, la MotoGP con il GP di Catalogna, il basket con la Serie A, e tanto altro ancora.

L’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, ed il norvegese Casper Ruud, numero 23 del tabellone, si sfideranno nella finale dell’ATP Masters 1000 di Roma 2026 di tennis: il match sarà il terzo in programma dalle ore 12.00 sul Campo Centrale, ma avrà inizio comunque non prima delle ore 17.00.

L’italiano punta quest’oggi a diventare il primo tennista a vincere sei titoli consecutivi in tornei Masters 1000 dopo Parigi 2025, Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid 2026: l’azzurro ha vinto gli ultimi 33 match disputati in tornei di questa categoria, portando a casa, in questi incontri, 66 set sui 69 giocati.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 17 maggio

9.40 MotoGP, GP Catalogna: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

11.00 Moto3, GP Catalogna: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 13.20* differita TV8 HD, tv8.it
* = L’orario della differita della gara di Moto3 potrebbe essere soggetta a variazione per la copertura della finale di doppio maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma

11.10 Superbike, GP Cechia: Superpole Race – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

12.00 Tennis, WTA 1000 Roma: finale doppio femminile, Mirra Andreeva/Diana Shnaider-Cristina Bucsa/Nicole Melichar-Martinez – SuperTennis HD, SuperTenniX, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW

12.00 Calcio, Serie A: Juventus-Fiorentina – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, Sky Go, NOW

12.00 Calcio, Serie A: Genoa-Milan – DAZN

12.00 Calcio, Serie A: Roma-Lazio – DAZN

12.00 Calcio, Serie A: Pisa-Napoli – DAZN

12.00 Calcio, Serie A: Como-Parma – DAZN, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

12.15 Moto2, GP Catalogna: gara – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 14.40* differita TV8 HD, tv8.it
* = L’orario della differita della gara di Moto2 sarà soggetta a variazione per la copertura della finale di doppio maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma

12.20 Hockey ghiaccio, Mondiali: Italia-Slovacchia – sporteurope.tv

12.35 Ciclismo, Giro d’Italia: 9a tappa, Cervia-Corno alle Scale (184 km) – Rai Sport HD poi dalle 14.00 Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

13.15 Rugby femminile, Sei Nazioni: Galles-Italia – Sky Sport Max, Sky Go, NOW

14.00 MotoGP, GP Catalogna: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 20.35 differita TV8 HD, tv8.it

Non prima delle 14.00 ATP Masters 1000 Roma: finale doppio maschile, Simone Bolelli/Andrea Vavassori-Marcel Granollers/Horacio Zeballos – TV8 HD, Sky Sport Tennis, tv8.it, Sky Go, NOW, Tennis TV

15.00 Calcio, Serie A: Inter-Verona – DAZN

15.00 Calcio femminile, Serie A: Napoli-Sassuolo – DAZN

15.00 Calcio femminile, Serie A: Ternana-Milan – DAZN

15.30 Superbike, GP Cechia: Gara-2 – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

17.00 Golf, PGA Championship: quarta giornata – Sky Sport Golf, SkyGo, Now

17.00 Volley, Champions League: finale 3° posto – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, EuroVolley TV, DAZN

Non prima dalle 17.00 ATP Masters 1000 Roma: finale singolare maschile, Jannik Sinner-Casper Ruud – TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, tv8.it, Sky Go, NOW, Tennis TV

18.00 Pallamano, Qualificazioni Mondiali 2027: Italia-Svizzera – Sky Sport Mix, YouTube Sky Sport, Sky Go, NOW

18.00 Calcio, Serie A: Atalanta-Bologna – DAZN

18.00 Calcio femminile, Serie A: Parma-Juventus – DAZN

18.00 Calcio femminile, Serie A: Fiorentina-Lazio – DAZN

19.00 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Trento – LBA TV

20.00 Basket, Serie A: Venezia-Tortona – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

20.30 Volley, Champions League: finale,  Perugia-Zawiercie – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, EuroVolley TV, DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Cagliari-Torino – DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Sassuolo-Lecce – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Serie A: Udinese-Cremonese – DAZN

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTO3 DALLE 11.00

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTO2 DALLE 12.15

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