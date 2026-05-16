Sport in tv oggi (sabato 16 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 16 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Il Giro d’Italia proseguirà con l’ottava tappa: frazione mossa da Chieti a Fermo (si passa dall’Abruzzo alle Marche), con un finale che potrebbe smuovere le acque considerando anche le fatiche accumulate sul Blockhaus ventiquattro ore prima. Gli appassionati del grande ciclismo potranno divertirsi anche con il Tour du Finistere, il Giro di Ungheria e il Giro dei Paesi Baschi femminile.

Jannik Sinner sarà chiamato a concludere la semifinale degli Internazionali d’Italia contro il russo Daniil Medvedev, partendo da 4-2 e 40-A nel terzo set. Sulla terra rossa di Roma andrà in scena anche la finale femminile per gli amanti del tennis, poi abbuffata di motori tra il GP di Catalogna per la MotoGP (qualifiche e Sprint Race) e il GP di Cechia della Superbike (Superpole e gara-1), senza dimenticarsi della Formula E a Montecarlo.

Imperdibile la prima tappa della Diamond League a Shanghai, che segna l’inizio ai massimi livelli dell’atletica all’aperto per questa annata agonistica. Perugia sarà impegnata nella semifinale della Champions League di volley maschile a Torino: i Campioni d’Europa incroceranno i polacchi del PGE Projekt Varsavia, riusciranno a meritarsi l’atto conclusivo di fronte al proprio pubblico?

L’Italia affronterà il Canada ai Mondiali di hockey ghiaccio, riflettori anche sul grande golf con i PGA Championship (secondo Major della stagione). Proseguono i Mondiali di vela della settimana (Nacra 17, 49er e 49er FX, Formula Kite), da seguire la Coppa del Mondo di scherma e di pentathlon.

Spazio ai campionati nazionali di pallamano, pallanuoto, rugby e il sempre ricco piatto di calcio tra Serie B e tornei esteri (tra cui la finale della prestigiosissima FA Cup tra Chelsea e Manchester City). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 16 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 16 maggio

03.00 TRIATHLON (World Triathlon Championship Series) – Gara femminile a Yokohama (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – China Masters (diretta streaming su BWF Tv)

04.00 SCHERMA (Grand Prix) – Fioretto femminile a Shanghai, turni preliminari (non è prevista diretta tv/streaming)

05.45 TRIATHLON (World Triathlon Championship Series) – Gara maschile a Yokohama (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

07.30 FORMULA E – GP Monaco, prove libere 1 (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

08.40 MOTO3 – GP Catalogna, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.00 CANOA VELOCITÀ – Coppa del Mondo a Brandeburgo (diretta streaming su Canoe Planet)

09.10 FORMULA E – GP Monaco, prove libere 2 (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

09.25 MOTO2 – GP Catalogna, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.40 SUPERBIKE – GP Cechia, prove libere 3 (non è prevista diretta tv/streaming)

09.50 CICLISMO FEMMINILE – Giro dei Paesi Baschi, seconda tappa: Abadino-Amorebieta Etxano (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 12.05)

10.00 PENTATHLON (Coppa del Mondo) – Semifinale maschile A a Pazardzhik (diretta streaming su UIPM Tv)

10.10 MOTOGP – GP Catalogna, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.40 FORMULA E – GP Monaco, qualifiche (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

10.50 MOTOGP – GP Catalogna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

11.15 SUPERBIKE – GP Cechia, Superpole (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.19 ATLETICA – Diamond League a Shanghai (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.00 alle ore 14.55; diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 13.00; diretta streaming su Rai Play Sport 2, Sky Go, NOW dalle ore 13.00)

13.00 TENNIS – ATP Masters 1000 (Internazionali d’Italia), semifinale doppio maschile: Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

12.10 CICLISMO – Giro di Ungheria, quarta tappa: Mohacs-Pecs (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 15.00)

12.20 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali) – Due partite: Austria-Gran Bretagna, Slovacchia-Norvegia (diretta streaming su Sporteurope.tv)

12.45 MOTO3 – GP Catalogna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

13.00 CICLISMO – Tour du Finistere (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max dalle ore 14.30)

13.30 VELA – Mondiali Nacra 17, regate (non è prevista diretta tv/streaming)

13.30 VELA – Mondiali 49er/49er FX, regate (non è prevista diretta tv/streaming)

13.35 CICLISMO – Giro d’Italia, ottava tappa: Chieti-Fermo (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

13.40 MOTO2 – GP Catalogna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

13.45 RUGBY (United Rugby Championship) – Sharks-Zebre (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 SUPERBIKE – GP Cechia, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 16.45; differita streaming su tv8.it alle ore 16.45)

14.00 GOLF – PGA Championship, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf; diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 23.45; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 VELA – Mondiali Formula Kite, regate (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 PENTATHLON (Coppa del Mondo) – Semifinale maschile B a Pazardzhik (diretta streaming su UIPM Tv)

Secondo match dalle ore 13.00 e non prima delle ore 15.00 TENNIS – ATP Masters 1000 (Internazionali d’Italia), semifinale: Jannik Sinner vs Daniil Medvedev, si riparte da 6-2, 5-7, 4-2, 40-A (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Attenzione: su Sky Sport Uno e TV8 è prevista, alle ore 15.00, la diretta tv della Sprint Race della MotoGP. Il palinsesto esatto verrà definito a ridosso degli eventi.

15.00 MOTOGP – GP Catalogna, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it). Attenzione: su Sky Sport Uno e TV8, sempre alle ore 15.00, potrebbe andare in onda la parte conclusiva della semifinale Sinner-Medvedev. Il palinsesto esatto verrà definito a ridosso degli eventi.

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Roma-Genoa (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

15.05 FORMULA E – GP Monaco, gara (diretta tv su Italia 1; streaming su Mediaset Infinity, Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-Colonia (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Otto partite: Werder Brema-Borussia Dortmund, Eintracht Francoforte-Stoccarda, Friburgo-Lipsia, Heidenheim-Mainz, Bayer Leverkusen-Amburgo, Borussia Moenchengladbach-Hoffenheim, St. Pauli-Wolfsburg, Union Berlino-Augsburg (in formato diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW)

16.00 RUGBY (United Rugby Championship) – Bulls-Benetton (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (FA Cup, finale) – Chelsea-Manchester City (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

16.20 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali) – Italia-Canada (diretta streaming su Sporteurope.tv)

16.20 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali) – Finlandia-Ungheria (diretta streaming su Sporteurope.tv)

16.45 PALLANUOTO (Serie A1) – Posillipo-Ortigia (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 VOLLEY (Champions League, semifinale) – Perugia-PGE Projekt Varsavia (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN)

17.00 TENNIS – WTA 1000 Roma (Internazionali d’Italia), finale: Gauff-Svitolina (diretta tv su Sky Sport Tennis, Super Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

17.30 RUGBY (Serie A, semifinale scudetto di ritorno) – Valorugby Emilia-Viadana (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, The Rugby Channel)

18.00 PADEL – Padel Premier Tour a Buenos Aires (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Inter-Como (diretta streaming su DAZN)

18.05 CALCIO (Saudi League araba) – Al Hilal-Neom (diretta streaming su Como Tv)

18.15 CALCIO (HNL croata) – Lokomotiv Zagabria-Hajduk Spalato (diretta streaming su Como Tv)

18.30 BASKET (Serie A, quarti di finale playoff scudetto) – Gara-1: Olimpia Milano-Reggio Emilia (diretta tv su Sky Sport Basket, Cielo; diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 19.00, subito dopo la conclusione della prima semifinale della Champions League di volley; diretta streaming su Sky Go, NOW, LBA Tv, cielotv.it)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A, finale scudetto) – Gara-1: Erice-Salerno (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Cinque partite: De Akker-Salerno, Napoli-Roma, Pro Recco-Olympic Roma, Quinto-Florentia, Telimar-Savona (non è prevista diretta tv/streaming)

19.10 BASEBALL (MLB) – Detroit Tigers-Toronto Blue Jays (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 CALCIO (Serie B, andata semifinale playoff) – Juve Stabia-Monza (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

20.00 CALCIO (Saudi League araba) – Al Ahli-Al Kholood (diretta streaming su Como Tv)

20.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League, ritorno quarti di finale) – Roma-Mataro (diretta streaming su European Aquatics Tv)

20.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Euro Cup, semifinale di ritorno) – Trieste-Zodiac (diretta streaming su European Aquatics Tv)

20.20 HOCKEY GHIACCIO (Mondiali) – Due partite: Slovenia-Cechia, Svizzera-Lettonia (diretta streaming su Sporteurope.tv)

20.30 BASKET (Serie A, quarti di finale playoff scudetto) – Gara-1: Brescia-Trieste (diretta streaming su LBA Tv)

20.30 VOLLEY (Champions League, semifinale) – Aluron Warta Zawiercie-Ziraat Bankkart Ankara (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN)

20.30 CALCIO (Supercoppa Italiana di Serie C) – Vicenza-Benevento (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, RaiSportHD; diretta streaming su Sky Go, NOW, Rai Play)

20.30 CALCIO (Serie C, ritorno play-out) – Torres-Bra (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)