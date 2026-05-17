LIVE Superbike, GP Cechia 2026 in DIRETTA: Bulega per allungare la striscia

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale di una nuovissima gara di Superbike, valida per la Gara 2 del Gran Premio della Repubblica Ceca dopo che nella giornata di ieri c’è stata la prima corsa in questo nuovo weekend del campionato di SBK. Sono molti gli avversari che il nostro Nicolò Bulega dovrà continuare ad affrontare.

Infatti, anche in Gara 1 è arrivato un successo per il pilota classe 1999 della Ducati Panigale, davanti ai suoi compagni di squadra Yari Montella e lo spagnolo Iker Lecuona, diretto concorrente per la vittoria del campionato ma che al momento dista ben 87 punti, e siamo solo ad inizio stagione.

La differenza tra Bulega e il resto dei piloti è già elevata con l’italiano che non ha lasciato scampo a nessuno, facendo bottino pieno già nei primi quattro week end della stagione: questo potrebbe essere il quinto di fila in altrettanti disputati. Un inizio di stagione incredibile per quello che si sta dimostrando un pilota sensazionale e che non vuole smettere di sognare.

La Gara-2 del Gran Premio della Repubblica Ceca inizierà alle 15.30 con la giornata che, tuttavia, partirà alle 11.10 con la Superpole Race che aprire le danze dell’ultima giornata di questo lungo weekend che Bulega vuole chiudere in bellezza dopo il primo giorno di dominio. OA Sport vi offre l’intera gara in Diretta e in Live con la cronaca testuale! Buon divertimento a tutti!