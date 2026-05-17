LIVE MotoGP, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: Martin per il sorpasso in classifica su Bezzecchi, Acosta può ricucire

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito del Montmeló andrà in scena una gara che si preannuncia decisamente incerta e in cui la partenza sarà determinante per determinare gli equilibri. Una pista sulla quale non sarà facile risalire la china.

Il riferimento e ai due primattori della stagione, Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Il primo e il secondo della classifica generale non sono stati autori, finora, di un grande weekend in terra catalana. Martin, incappato in una caduta nella Sprint non ha portato a casa punti, mentre Bezzecchi non ha trovato la prestazione attesa nella gara del sabato, non approfittando dell’errore del suo compagno di squadra in Aprilia.

In questo contesto diverso dal solito, spazio agli outsider. Si prevede un confronto per la vittoria tra Alex Marquez e Pedro Acosta. I due iberici, in sella alla Ducati Gresini e alla KTM rispettivamente, sembrano avere le credenziali per porre il proprio marchio. Marquez ha fatto centro ieri nella Sprint e ha tutte le intenzioni per replicare. Vedremo se Acosta avrà validi argomenti per constrarlo.

Dovranno rimontare, in tutto questo, Fabio Di Giannantonio e soprattutto Francesco Bagnaia. Il pilota romano della Ducati VR46 potrebbe essere quello in grado di far saltare il banco, visto quanto accaduto ieri. Lo start sarà determinante per lui. Difficile la risalita per Pecco, visto il suo essere molto arretrato nello schieramento di partenza.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE DIRETTA LIVE del GP di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La gara, in programma dalle 14:00 e di 24 giri, sarà preceduta dal warm-up che inizierà alle 09:40. Buon divertimento!