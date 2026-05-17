LIVE Moto2, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: Vietti si gioca la vittoria

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LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio di Catalogna 2026, sesto appuntamento del Mondiale Moto2 2026. Sul circuito di Barcellona va in scena oggi una gara molto importante per la classifica piloti. Davanti a tutti c’è ancora Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt IntactGP) con 79.5 punti.

Il grande favorito di oggi è però Celestino Vietti. Il centauro italiano ha firmato ieri una pole position inattesa e che mancava da due anni. Il portacolori del Boscoscuro SpeedRS Team deve oggi portare a terminare la missione vincendo anche un GP che lo potrebbe rilanciare nella classifica e che potrebbe dargli stimoli in più per il prosieguo della stagione.

Il parterre degli avversari è però come sempre molto nutrito. In seconda posizione partirà infatti il solido olandese Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) mentre la prima fila sarà chiusa dal leader del Mondiale Manuel Gonzalez. Dalla decima casella scatterà Luna Lunetta (Boscoscuro SpeedRS) mentre Tony Arbolino sarà costretto a rimontare dalla 24esima piazza.

La gara Moto2 valida per il Gran Premio di Catalogna 2026 scatterà alle ore 12.15. OA Sport vi offrirà come sempre la diretta live testuale integrale dell’evento per non perdere neanche un sorpasso. Buon divertimento!