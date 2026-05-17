Superbike oggi in tv, GP Cechia 2026: orari Superpole Race e gara-2, programma, streaming

Tutto pronto a Most nella giornata di domenica 17 maggio per la Superpole Race e gara-2 del Gran Premio di Cechia 2026, valevole come quinto round stagionale del Mondiale Superbike. Nonostante una superiorità meno spiccata rispetto ad altre occasioni Nicolò Bulega ha dettato legge ieri sul circuito ceco firmando la pole e trionfando nella prima manche.

L’emiliano del team ufficiale Ducati ha conservato dunque la sua imbattibilità nel 2026, archiviando la diciassettesima vittoria consecutiva al termine di un duello vibrante con il compagno di squadra Iker Lecuona e restando in corsa per una nuova tripletta. Il vantaggio di Bulega nella classifica generale del campionato ammonta adesso a 87 punti sul teammate spagnolo.

La Superpole Race e gara-2 della Superbike a Most verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Arena (l’ultima manche anche su Sky Sport Uno), mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NOW. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di entrambe le corse domenicali sul tracciato boemo con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP CECHIA SUPERBIKE OGGI

Domenica 17 maggio

Ore 11.10 Superpole Race a Most (Cechia) – Diretta tv su Sky Sport Arena

Ore 15.30 Gara-2 a Most (Cechia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

PROGRAMMA SUPERBIKE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena; gara-2 anche su Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.