Italia-Slovacchia oggi, Mondiali hockey ghiaccio 2026: orario, tv, programma, streaming

Dopo la gara giocata ieri contro il Canada, la nazionale italiana di hockey su ghiaccio è pronta a tornare in pista per il suo secondo impegno ai Mondiali di Top Division 2026: Fadani e soci saranno di scena contro la Slovacchia, in un nuovo match del Girone B.

Si gioca alla BCF Arena di Friburgo, dalle ore 12.20, contro una squadra che in tutti i tornei a cui partecipa è sempre in grado di recitare il ruolo da “mina vagante” e che ha iniziato il suo cammino iridato con una vittoria battendo 2-1 la Norvegia.

Slovacchia favorita, l’Italia sa di avere di fronte un’altra avversaria tostissima – non ai livelli dei nordamericani -, ma non per questo vuole partire battuta.

Come seguire la partita in tv o streaming? La gara fra Italia e Slovacchia, così come tutte le partite dei Mondiali Top Division, sarà trasmessa in diretta streaming sul portale Sporteurope.tv. I match degli azzurri, le semifinali e le finali avranno il commento in italiano con la possibilità di acquistare tutto il torneo a 15€, con i singoli match a disposizione a 6€. OA Sport vi fornirà la Diretta LIVE scritta dell’incontro per non perdervi neanche un ingaggio, una conclusione, una parata o un gol del duello.

PROGRAMMA MONDIALI TOP DIVISION HOCKEY GHIACCIO 2026

Domenica 17 maggio

Ore 12.20 Italia-Slovacchia

PROGRAMMA ITALIA-SLOVACCHIA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: sporteurope.tv (a pagamento)

Diretta testuale: OA Sport