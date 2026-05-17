Italia-Svizzera oggi, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027: orario, tv, programma, streaming

Il momento della verità sta per arrivare. Dopo la gara d’andata chiusasi sul 32-29, la nazionale italiana di pallamano è pronta a tornare in campo nel match di ritorno delle Qualificazioni ai Mondiali 2027 per provare a superare la Svizzera e prendersi il pass per il torneo iridato dell’anno prossimo.

Tutto in 60 minuti al Pala Cattani di Faenza, dove gli uomini di Bob Hanning devono recuperare 3 gol di svantaggio agli elvetici, in un impianto che proverà a spingere gli azzurri all’impresa.

Nessuna eventualità è da scartare, neppure quella di una parità complessiva nei gol al termine della partita e ai tiri dai 7 metri per decretare quale nazionale potrà prendersi un posto fra le migliori nazioni al mondo.

Lo start della partita di ritorno dello spareggio per le Qualificazioni ai Mondiali 2027 fra Italia e Svizzera è previsto per oggi – domenica 17 maggio – alle 18.00 al Pala Cattani di Faenza. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita gratuitamente dal canale Youtube di Sky Sport, e in abbonamento da NOW e Sky Go. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Svizzera di pallamano maschile.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI MONDIALI PALLAMANO 2027

Domenica 17 maggio

Ore 18.00 Italia vs Svizzera a Faenza – Diretta tv su Sky Sport Mix

PROGRAMMA ITALIA-SVIZZERA PALLAMANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Mix

Diretta streaming: Youtube Sky Sport (gratis), NOW e Sky Go

Diretta testuale: OA Sport