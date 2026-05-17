Perugia-Zawiercie oggi, Champions League volley 2026: orario finale, tv, programma, streaming

Oggi domenica 17 maggio (ore 20.30) si gioca Perugia-Aluron Warta Zawiercie, finale della Champions League 2026 di volley maschile. Alla Inalpi Arena di Torino va in scena l’atto conclusivo della massima competizione continentale: chi alzerà al cielo il trofeo e si meriterà il titolo di Campioni d’Europa? Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente, equilibrato e appassionante per assegnare il prestigioso trofeo e chiudere questa annata agonistica riservata ai club.

Perugia cercherà di confermarsi sul trono dopo il trionfo di dodici mesi fa e punterà a fare festa per la seconda volta nella propria storia, dopo aver già messo le mani sullo scudetto e sul Mondiale per Club negli ultimi mesi. I Block Devils se la dovranno vedere con un nuovo avversario polacco, dopo aver travolto il PGE Projekt Varsavia nella semifinale del sabato: dall’altra parte della rete ci sarà l’Aluron Warta Zawiercie, giustiziere di Civitanova nei quarti e poi dello Ziraat Bankaart Ankara nella sfida di ieri sera.

Si replicherà la finale disputata lo scorso anno a Lodz e vinta dalla corazzata umbra al tie-break dopo essere stata in vantaggio per 2-0, lo Zawiercie non ha mai alzato al cielo la coppa e spera nella rivincita dopo aver ceduto in casa nell’ultimo precedente. Il sestetto di coach Angelo Lorenzetti farà affidamento sul palleggiatore Simone Giannelli, sull’opposto Wassim Ben Tara, sugli schiacciatori Kamil Semeniuk e Oleh Plotnytskyi, sui centrali Roberto Russo e Federico Crosato, sul libero Massimo Colaci.

L’Aluron Warta Zawiercie, che ha appena conquistato lo scudetto polacco, si affiderà ad uomini di un certo calibro: gli schiacciatori Aaron Russell e Bartosz Kwolek, i centrali Mateusz Bieniez e Jurii Gladyr, il bomber Bartlomiej Boladz (o Kyle Ensing), il palleggiatore Miguel Tavares, il libero Jakub Popiwczak sotto la regia di coach Michal Winiarski.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Zawiercie, finale della Champions League 2026 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PERUGIA-ZAWIERCIE, FINALE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

Domenica 17 maggio

Ore 20.30 Sir Susa Sicoma Perugia vs Aluron Warta Zawiercie – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA PERUGIA-ZAWIERCIE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.