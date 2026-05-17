Galles-Italia oggi, Sei Nazioni rugby femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Si chiuderà oggi, domenica 17 maggio, alle ore 13.15 italiane, il percorso delle azzurre nel Sei Nazioni 2026 di rugby femminile: l’Italia del CT Fabio Roselli, disputerà l’ultima partita esterna del torneo, all’Arms Park di Cardiff, contro il Galles.

In prima linea ci saranno Turani, Vecchini e Maris, mentre in seconda partiranno Fedrighi, all’ultimo match prima del ritiro agonistico, e Duca, ed in terza saranno titolari Sgorbini, Ranuccini e Giordano. La mediana sarà presidiata da Stefan e Madia, mentre i centri saranno Mannini e Sillari, con il triangolo allargato composto da D’Incà, Granzotto ed Ostuni Minuzzi.

Per il match della quinta giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby femminile la diretta tv sarà disponibile su Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO SEI NAZIONI RUGBY FEMMINILE 2026

Domenica 17 maggio

13.15 Galles-Italia – Diretta tv su Sky Sport Max

PROGRAMMA SEI NAZIONI RUGBY FEMMINILE 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (206).

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI GALLES-ITALIA

Galles: 15 Powell; 14 Singleton, 13 Cox, 12 Keight, 11 J. Joyce; 10 George, 9 Bevan; 1 Pyrs, 2 K. Jones, 3 Tuipulotu, 4 Metcalfe, 5 Evans, 6 Aiono, 7 Lewis (C), 8 King. A disposizione: 16 Reardon, 17 Davies, 18 Rose, 19 John, 20 A. Joyce, 21 Lockwood, 22 Dallavalle, 23 Prothero.

Italia: 15 Ostuni Minuzzi; 14 Granzotto, 13 Sillari, 12 Mannini, 11 D’Incà; 10 Madia, 9 Stefan; 8 Turani, 7 Vecchini, 6 Maris, 5 Fedrighi, 4 Duca, 3 Sgorbini, 2 Ranuccini, 1 Giordano (C). A disposizione: 16 Cheli, 17 Zanette, 18 Dosi, 19 Frangipani, 20 Veronese, 21 Bitonci, 22 Stevanin, 23 Muzzo.