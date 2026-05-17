LIVE Moto3, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: Quiles cerca di risalire la china, male gli italiani

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LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00

Giro 14/18 La situazione: Almansa guida la fila davanti a Munoz, poi Carpe, Quiles e Rios, con qust’ultimo che aveva tentato un sorpasso impossibile

Giro 13/18 Adesso vediamo se arriva lo strappo. Quiles intanto supera Fernandez e controlla in ottica classifica piloti.

Giro 13/18 Eccolo Almansa! Sorpasso su Uriarte che adesso è terzo, secondo Munoz.

Giro 12/18 Giro veloce per Almansa che apparecchia la tavola per l’attacco. Uriarte ha ritmo, lui rimane in scia. Intanto un gruppetto di otto piloti è a mezzo secondo dalla top 3.

Giro 12/18 Almansa! Grande guizzo del centauro che adesso è secondo a 01.93 da Uriarte. Warning per Quiles

Giro 11/18 Occhio perché Uriarte sta prendendo un po’ di margine tenendo un vantaggio di quasi mezzo secondo sulla concorrenza.

Giro 11/18 Uriarte tiene botta al vertice, Fernandez sopra Munoz, poi Rios, Almansa e Danish. Ottavo Quiles.

Giro 10/18 Uriarte ha un margine di 0.251 su Fernandez, poi Munoz, Rios, Almansa e Danish.

Giro 9/18 Uriarte continua a mantenere la leadership, poi Adrian Fernandez.

Giro 8/18 Non c’è un attimo di respiro. Uriarte supera Fernandez. Terzo Munoz, poi Rios, Almansa e Quiles.

Giro 7/18 Girandola al vertice, adesso in testa c’è Fernandez, seguito da Uriarte, Almansa e Munoz. Quinto Rios, sesto Quiles.

Giro 6/18 Munoz primo, poi Almansa, Fernandez, Danish, Rios, Uriarte, Quiles, Carpe, Pratama e Perrone. Tutti appaiati in mezzo secondo.

Giro 6/18 Almansa prova a dettare il ritmo e si difende con 0.103 da David Munoz, poi Fernandez a 0.284, quindi Danish a 0.493. Quinto Rios. Cade Carraro

Giro 5/18 Occhio perché Maximo Quiles è rientrato in gruppo.

Giro 5/18 Almansa non ci sta e si porta in testa, Rios SCATENATO adesso è secondo Terzo Munoz, quarto Fernandez, quinto Danish. Italiani fuori dalla top 10

Giro 4/18 Intanto Long lap penalty per Guido Pini causa contatto. Un grande Rios risale la china ed adesso è quinto. David Almansa primo, poi Danish e Munoz.

Giro 3/18 Uriarteeeeee! Il rookie supera Munoz ed Almansa, al momento è primo. Poi Danish e Persone. Poi c’è un buco dimezzo secondo per l’altro gruppo

Giro 2/18 Quiles viene risucchiato dal trenino, adesso è nono. Nel frattempo Almansa supera Uriarte e si porta al comando.

Giro 2/18 Munoz è a 0.106 da Monoz, Almansa terzo, Persone quarto. Quiles lotta con Danish

Giro 1/18 Uriarte comanda le operazioni, seguito da Munoz, Almansa, Perrone e Quiles. Malissimo Pini, indietro Bertelle

Partenza: grandissimo sprint di Uriarte, Perrone si pianta nella seconda parte una volta messa la seconda, Quiles guadagna subito quattro posizioni ed è quarto.

SI SPENGONO I SEMAFORI! COMINCIA IL GP DI CATALOGNA PER LA MOTO3

11.00 Si libera la griglia. Sta per cominciare il warm-up lap. Ricordiamo che i giri saranno in tutto 19.

10.59 19 gradi la temperatura dell’aria, 18 quella dell’asfalto. Umidità al 58%, vento a 8 km/h.

10.58 Ultimi movimenti in griglia, manca pochissimo allo spegnimento dei semafori. Ricordiamo la classifica piloti:

1 QUILES Maximo SPA 115

2 FERNANDEZ Adrian SPA 69

3 CARPE Alvaro SPA 53

4 PERRONE Valentin ARG 52

5 PRATAMA Veda INA 50

6 MORELLI Marco ARG 48

7 PINI Guido ITA 46

8 ALMANSA David SPA 41

9 URIARTE Brian SPA 29

10 ESTEBAN Joel SPA 24

11 BERTELLE Matteo ITA 23

12 CRUCES Adrian SPA 23

13 MUÑOZ David SPA 22

14 SALMELA Rico FIN 21

15 DANISH Hakim MAL 18

16 O’GORMAN Casey IRL 16

17 O’SHEA Eddie GBR 14

18 OGDEN Scott GBR 10

19 RIOS Jesus SPA 8

20 KELSO Joel AUS 8

21 YAMANAKA Ryusei JPN 6

2 RAMMERSTORFER Leo AUT 2

23 URIARTE Marcos SPA 2

24 MITANI Zen JPN 0

25 MOODLEY Ruche RSA 0

26 CARRARO Nicola ITA 0

27 BUCHANAN Cormac NZE 0

10.55 Gli italiani dovranno invece tutti risalire la china. Guido Pini ieri ha aggiustato alcune cose, ma sarà molto difficile. Bisognerà non peccare di frenesia.

10.54 Ecco Perrone che cerca di concentrarsi pochi minuti prima del via.

It’s a beautiful RACE DAY and we start with #Moto3 🤩 Valentin Perrone lines up on pole position for the first time this season 🔥#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/EuEM7GqGrI — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 17, 2026

10.52 C’è da dire che ieri Valentin Perrone ha dimostrato di essere oltremodo competitivo. Sarà da capire se però riuscirà a tenere il passo per tutta la durata della gara.

10.50 Sighting lap nel frattempo per i piloti in pista.

10.49 Quiles dovrà però farsi trovare subito pronto, andando all’attacco in partenza. Lo spagnolo dovrà fare un grande scatto dalla settima casella.

1 Valentin Perrone KTM 1:46.679

2 David Muñoz KTM +0.005

3 Brian Uriarte KTM +0.019

4 David Almansa KTM +0.136

5 Marco Morelli KTM +0.248

6 Jesus Rios Honda +0.269

7 Maximo Quiles KTM +0.303

8 Joel Kelso Honda +0.313

9 Adrian Fernandez Honda +0.328

10 Hakim Danish KTM +0.379

11 Joel Esteban KTM +0.434

12 Casey O’Gorman Honda +0.470

13 Matteo Bertelle KTM +0.489

14 Alvaro Carpe KTM +0.492

15 Rico Salmela KTM +0.677

16 Eddie O’Shea Honda +0.744

17 Guido Pini Honda +1.039

18 Ryusei Yamanaka KTM +1.159

10.45 Nelle prossime ore il cielo dovrebbe riempirsi di nuvole, scarsa però la possibilità di pioggia secondo le previsioni. La probabilità al momento è del 20%.

10.43 Cielo splendente fino a questo momento al Montmelò, dove i centauri della classe più leggera cercheranno di incidere fin dai primi giri. Inutile dire che i fari saranno puntati su Maximo Quiles, al momento leader della classifica in solitaria.

10.40 Buongiorno, Amici di OA Sport. Mancano venti miuti all’inizio della gara!

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara Moto3 valida per il Gran Premio della Catalogna 2026, sesta tappa del Motomondiale 2026. Sulla mitica pista del Montmelò, i centauri della classe più leggera andranno a caccia della gloria, con il solito Maximo Quiles intenzionato a proseguire la sua fuga in solitaria.

Non sarà tuttavia semplice per l’ex rookie in forza alla CFMOTO Gaviota Aspar Team, il quale dovrà partire dalla terza fila dopo aver strappato la settima posizione in qualifica.

La pole position è invece di Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) il quale precede David Munoz (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP) e Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo). Quarta piazza per un altro iberico, David Almansa (KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP), seguono quindi Marco Morelli (KTM CFMoto Aspar) e Jesùs Rios (Honda Rivacold Snipers).

Costretti a rincorrere gli italiani Matteo Bertelle (KTM LevelUP MTA), primo degli italiani, partirà dalla tredicesima casella, Guido Pini (Honda Leopard) dalla diciassettesima, Nicola Carraro (Honda Rivacold Snipers) dalla ventitreesima.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Catalogna, quinto atto del Mondiale 2026 di Moto3. Curva dopo curva, sorpasso dopo sorpasso, staccata dopo staccata. Per non perdersi davvero nulla. Si comincia alle ore 11:00. BUON DIVERTIMENTO!