Campionati Italiani nuoto 2026 oggi: orari 17 aprile, tv, programma, streaming, big azzurri in gara

Oggi, venerdì 17 aprile, andrà in scena a Riccione la quarta giornata dei campionati italiani 2026 di nuoto. Nella piscina romagnola un day-4 che andrà a definire non solo l’elenco dei vincitori dei titoli tricolori. In palio ci sarà anche la qualificazione per gli Europei di Parigi, in programma dal 10 al 16 agosto, evento clou della stagione.

Una competizione che si articola secondo un format un po’ diverso per la conquista del pass: il vincitore della singola staccherà il biglietto per la rassegna continentale e i qualificati saranno più di uno nel caso in cui si eguagliasse o si migliorasse il limite cronometrico imposto dalla FIN. L’impostazione ricorda molto quello dei Trials americani.

In questo quarto giorno, fari puntati sulla presenza in acqua di Thomas Ceccon, che si è fatto notare nelle staffette prima delle batterie odierne dei 200 dorso. L’obiettivo sarà quello della qualificazione, senza pensare a un tempo eclatante visto che la forma non sembra eccezionale. Oltre a Ceccon, attenzione ai 200 stile libero uomini con Carlos D’Ambrosio che potrebbe andare all’attacco del suo record italiano e a Sara Curtis che potrebbe avere lo stesso obiettivo nei 50 stile libero.

La quarta giornata dei campionati italiani di nuoto 2026, in programma a Riccione, sarà divisa in due sessioni: dalle ore 10:00 ci saranno le eliminatorie; dalle 18:00 sono previste le finali. La copertura televisiva dell’evento sarà offerta da RaiSport HD e in streaming su RaiPlay limitatamente alla sessione serale. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di entrambe le sessioni menzionate.

CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2026 OGGI

Venerdì 17 aprile

Sessione mattutina

10:00 100 farfalla uomini – Eliminatorie

10:12 100 dorso donne – Eliminatorie

10:22 200 dorso uomini – Eliminatorie

10:35 200 farfalla donne – Eliminatorie

10:53 200 rana uomini – Eliminatorie

11:11 50 stile libero donne – Eliminatorie

11:20 200 stile libero uomini – Eliminatorie

Sessione serale

17:15 100 farfalla uomini – Finale Junior

A seguire 100 farfalla uomini – Finale B/A

17:26 100 dorso donne – Finale Junior

A seguire 100 dorso donne – Finale B/A

17:38 200 dorso uomini – Finale Junior

A seguire 200 dorso uomini – Finale B/A

17:57 200 farfalla donne – Finale Junior

200 farfalla donne -Finale B/A

18:10 200 rana uomini – Finale Junior

A seguire 200 rana uomini – Finale B/A

18:29 50 stile libero donne – Finale Junior

A seguire 50 stile libero donne – Finale B/A

18:36 200 stile libero uomini – Finale Junior

A seguire 200 stile libero uomini – Finale B/A

18:55 4×200 stile libero donne – Serie

BIG AZZURRI IN GARA

Venerdì 17 aprile

Sessione mattutina

10:00 100 farfalla uomini – Eliminatorie – Federico Burdisso, Alberto Razzetti

10:12 100 dorso donne – Eliminatorie – Anita Gastaldi

10:22 200 dorso uomini – Eliminatorie – Thomas Ceccon

10:35 200 farfalla donne – Eliminatorie – Anita Gastaldi, Paola Borrelli

10:53 200 rana uomini – Eliminatorie – Christian Mantegazza, Alessandro Fusco

11:11 50 stile libero donne – Eliminatorie – Sara Curtis, Silvia Di Pietro

11:20 200 stile libero uomini – Eliminatorie – Carlos D’Ambrosio, Filippo Megli

Sessione serale

17:15 100 farfalla uomini – Finale Junior

A seguire 100 farfalla uomini – Finale B/A

17:26 100 dorso donne – Finale Junior

A seguire 100 dorso donne – Finale B/A

17:38 200 dorso uomini – Finale Junior

A seguire 200 dorso uomini – Finale B/A

17:57 200 farfalla donne – Finale Junior

200 farfalla donne -Finale B/A

18:10 200 rana uomini – Finale Junior

A seguire 200 rana uomini – Finale B/A

18:29 50 stile libero donne – Finale Junior

A seguire 50 stile libero donne – Finale B/A

18:36 200 stile libero uomini – Finale Junior

A seguire 200 stile libero uomini – Finale B/A

18:55 4×200 stile libero donne – Serie

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (solo la sessione serale)

Diretta streaming: RaiPlay (solo la sessione serale)

Diretta testuale: OA Sport (copertura completa)