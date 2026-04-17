Superbike oggi, GP Olanda 2026: orari prove libere, tv, programma, streaming

Comincia oggi con le prove libere del venerdì il weekend del Gran Premio d’Olanda 2026, valevole come terzo round stagionale del Mondiale Superbike. Dopo tre settimane di pausa si gareggia sul mitico circuito TT di Assen in uno degli appuntamenti più suggestivi e spettacolari dell’anno per la massima categoria riservata alle derivate di serie.

L’uomo da battere è sempre Nicolò Bulega, dominatore incontrastato del campionato (in seguito al passaggio in MotoGP di Toprak Razgatlioglu) con all’attivo 124 punti in classifica generale su 124 disponibili e soprattutto una sequenza aperta di dieci vittorie consecutive considerando le quattro con cui aveva chiuso la passata stagione. Con una tripletta sul tracciato olandese il pilota emiliano della Ducati eguaglierebbe il record assoluto della Superbike (13 successi di fila) detenuto da Razgatlioglu.

Appuntamento fissato alle ore 10.20 per l’inizio della FP1, con il secondo turno che scatterà invece nel pomeriggio alle 15.00. Le prove libere del venerdì della Superbike ad Assen verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 206 del pacchetto Sky), mentre la diretta streaming di entrambe le sessioni sarà disponibile su Sky Go e NOW.

CALENDARIO PROVE LIBERE GP OLANDA SUPERBIKE 2026

Venerdì 17 aprile

Ore 10.20 Prove libere 1 ad Assen (Paesi Bassi) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 Prove libere 2 ad Assen (Paesi Bassi) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA PROVE LIBERE GP OLANDA SUPERBIKE: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.