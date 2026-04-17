LIVE Italia-Ungheria, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: sfida decisiva per la promozione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia ed Ungheria, partita valevole per i Mondiali di hockey ghiaccio femminile 2026. A Budapest (Ungheria) le azzurre tornano sul ghiaccio per il quarto incontro di quest’edizione dei Mondiali di Prima Divisione dove affronteranno le padrone di casa in una sfida importante per la promozione in Top Division.

Le azzurre arrivano a quest’incontro da prime della classe con 7 punti, maturati grazie alle vittorie contro Norvegia (2-1) e Slovacchia (6-4) ed alla sconfitta ai shoot out (2-3) con la Francia. L’Italia comanda la classifica davanti a Slovacchia e Francia, appaiate a quota 6, Ungheria, quarta con 5 punti, Norvegia, penultima con 3 lunghezze, e Cina, ancora ferma a 0.

Una vittoria piena quest’oggi permetterebbe alle italiane di restare in testa alla classifica ad una giornata dal termine con la sfida contro la Cina davanti. Per farlo però le azzurre dovranno essere brave a contenere la spinta e l’entusiasmo delle magiare, che proveranno a trovare energie dal proprio pubblico. In questi Mondiali l’Ungheria ha battuto la Cina (4-0) e la Francia, 3-2 agli shoot-out, prima di arrendersi alla Slovacchia (2-0).

La sfida tra Italia ed Ungheria è in programma alle 16.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcun emozione di Italia-Ungheria. Buon divertimento!