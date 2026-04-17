Europei judo 2026 oggi: orari 17 aprile, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, venerdì 17 aprile, seconda giornata di incontri degli Europei 2026 di judo a Tbilisi, in Georgia. Nella capitale georgiana prosegue la rassegna continentale e oggi saranno di scena tre categorie di peso: -73 kg uomini; -57 kg, -63 kg donne. I migliori judoka europei si contenderanno i titoli continentali e metteranno alla prova la propria condizione in un appuntamento chiave della stagione.

L’Italia punta su Veronica Toniolo, Carlotta Avanzato, Fabio Basile e Leonardo Valeriani per arricchire il proprio medagliere, dopo il bronzo conquistato nella giornata inaugurale da Odette Giuffrida. Le competizioni prenderanno il via alle 8.00 con le fasi eliminatorie, mentre il Final Block è in programma a partire dalle 14.00 italiane.

A distanza di un anno dal grave infortunio subito nella finale dell’Europeo a squadre di Podgorica contro la georgiana Liparteliani, Toniolo torna in gara. L’azzurra potrebbe ritrovarsi di fronte proprio la padrona di casa, nonché campionessa del mondo in carica, già agli ottavi di finale. Nei -63 kg sarà invece protagonista Avanzato, accreditata della testa di serie numero 7, che potrebbe incrociare ai quarti la temibile croata Iva Oberan.

In campo maschile, l’attenzione è rivolta soprattutto a Basile e Valeriani. Basile dovrà affrontare un secondo turno tutt’altro che semplice contro l’esperto kosovaro Gjakova, mentre il parmense può contare su un tabellone favorevole, con la prospettiva di una semifinale contro il campione olimpico Heydarov. Restano comunque molte incognite, soprattutto tra gli uomini, dove in competizioni internazionali di questo livello le sorprese sono sempre possibili.

La seconda giornata degli Europei di judo a Tbilisi, in Georgia, riguarderà come detto -73 kg uomini; -57 kg, -63 kg donne. La copertura televisiva sarà garantita da RaiSport HD limitatamente al Final Block (ore 14:00 italiane); in streaming ci sarà la copertura completa (ore 08:00 eliminatorie; ore 14:00 Final Block) su Judo Tv, mentre su RaiPlay solo del Final Block citato. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-2.

EUROPEI JUDO 2026 OGGI

Venerdì 17 aprile (orari italiani)

Ore 08:00 eliminatorie -73 kg uomini; -57 kg, -63 kg donne

Ore 14:00 Final Block -73 kg uomini; -57 kg, -63 kg donne – Diretta tv su RaiSport HD

AZZURRI IN GARA

Ore 08:00 eliminatorie -73 kg uomini; -57 kg, -63 kg donne – Leonardo Valeriani e Fabio Basile (-73 kg); Veronica Toniolo (-57 kg), Carlotta Avanzato (-63 kg)

Ore 14:00 Final Block -73 kg uomini; -57 kg, -63 kg donne – Eventualmente Leonardo Valeriani e Fabio Basile (-73 kg); Veronica Toniolo (-57 kg), Carlotta Avanzato (-63 kg)

PROGRAMMA EUROPEI JUDO 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (solo Final Block)

Diretta streaming: RaiPlay (solo Final Block), Judo Tv (copertura completa)

Diretta testuale: OA Sport (copertura completa)