LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: tornano Veronica Toniolo e Fabio Basile

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata degli Europei di judo 2026. A Tblisi (Georgia) di scena i tabelloni dei -57 kg e -63 kg femminili, e dei -73 kg maschili. Italia che si affida a Veronica Toniolo, Carlotta Avanzato e Fabio Basile per rimpinguare il bottino del medagliere dopo il bronzo colto nel giorno d’apertura da Odette Giuffrida. Appuntamento alle 8.00 con le fasi eliminatorie, final block dalle 14.00.

Veronica Toniolo rientra ad un anno di distanza dal grave infortunio rimediato contro la georgiana Liparteliani nella finale dell’Europeo a squadre di Podgorica. L’azzurra rischia di ritrovare agli ottavi proprio la padrona di casa e campionessa del mondo in carica. Nei -63 kg spazio a Carlotta Avanzato, accreditata della testa di serie numero 7. L’italiana potrebbe trovare ai quarti la forte croata Iva Oberan.

In campo maschile occhi puntati su Fabio Basile e Leonardo Valeriani. Il primo troverà un secondo turno già complicato contro l’esperto kosovaro Gjakova, mentre il parmense potrebbe approfittare di un buon tabellone con un’ipotetica semifinale in cui incrocerebbe il campione olimpico Heydarov. Molte tuttativa le incognite specialmente nel settore maschile, con gli exploit sempre dietro l’angolo in queste competizioni internazionali.

La seconda giornata degli Europei di judo 2026 di Tblisi (Georgia) inizierà alle 8.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!