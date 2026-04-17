Musetti-Fils oggi, ATP Barcellona 2026: orario, tv, canale, streaming

Oggi, venerdì 17 aprile, per quanto concerne l’ATP 500 di Barcellona (Spagna), si disputeranno i quarti di finale del tabellone principale di singolare maschile: l’azzurro Lorenzo Musetti, numero 2 del seeding, affronterà il transalpino Arthur Fils, testa di serie numero 9.

L’incontro si disputerà sulla Pista Rafa Nadal e sarà il terzo del programma, che si aprirà alle ore 11.00, ma si giocherà comunque non prima delle ore 16.00: si tratta della terza sfida tra i due, con i precedenti in perfetta parità. Musetti si impose a Montecarlo 2024, mentre Fils vinse ad Indian Wells 2025.

Il match tra Lorenzo Musetti ed Arthur Fils del torneo di Barcellona (Spagna) sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 20.00) o Sky Sport Mix (fino alle 20.30), mentre la diretta streaming sarà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV. La Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP BARCELLONA OGGI

Venerdì 17 aprile

Pista Rafa Nadal – Dalle ore 11.00

Hamad Medjedovic (Serbia, Q)-Nuno Borges (Portogallo)

A seguire

Tomas Machac (Cechia)-Andrey Rublev (Russia, 5)

Non prima delle ore 16.00

Lorenzo Musetti (Italia, 2)-Arthur Fils (Francia, 9) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 20.00) o Sky Sport Mix (fino alle 20.30)

PROGRAMMA ATP BARCELLONA OGGI: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201, fino alle 20.00) o Sky Sport Mix (211, fino alle 20.30).

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.