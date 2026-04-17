LIVE Musetti-Fils, ATP Barcellona 2026 in DIRETTA: si alza l’asticella, in palio la semifinale

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo Musetti e il francese Arthur Fils, valido per il quarto di finale dell’ATP 500 di Barcellona, con l’azzurro che cerca di conquistare la seconda semifinale dell’anno e con la speranza, inoltre, di poter vincere un trofeo che manca dal 2022.

Per raggiungere i quarti di finale nella competizione spagnola, il carrarino ha superato 2-0 (7-5, 6-2) il padrone di casa Martin Landaluce prima, e 2-0 (6-3, 6-4) il francese Corentin Moutet: entrambi i match sono stati complessi, con l’azzurro che partita dopo partita sta ritrovando l’ottimo ritmo avuto all’Australian Open di gennaio, dove per colpa di un infortunio malefico non ha raggiunto la semifinale della competizione.

Fils e Musetti si incontrano per la terza volta in carriera, con gli scontro diretti che ci raccontano di una rivalità che al momento li vede in pareggio, con il francese che vinse il primo incontro sul veloce, ad Indian Wells 2024 per 2-1 (6-3, 6-7, 6-3), mentre l’azzurro ha vinto il secondo a Montecarlo 2025 per 2-0 (6-3, 7-5).

Il match tra Musetti e Fils sarà il primo match ad essere disputato non prima delle 16.00, con la giornata che inizierà alle 11.00 con la sfida tra il serbo Hamad Medjedovic e il portoghese Nuno Borges, mentre a seguire ci saranno il ceco Tomas Machac e il russo Andrei Rublev. Segui l’intera partita in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!