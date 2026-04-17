LIVE Cobolli-Kopriva, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: attenzione al ceco che ha eliminato Darderi

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Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di quarti di finale del torneo ATP 500 di Monaco di Baviera (GER) che vede di fronte Flavio COBOLLI al ceco Vit Kopriva, che ha eliminato Darderi al 2° turno.

Romano che ha sconfitto brillantemente e senza lasciare set per strada sia contro Zizou Bergs in ottavi che contro Diego Dedura al primo turno. Giunge a questo appuntamento ancora davanti ad Andrey Rublev, che ieri ha sconfitto Lorenzo Sonego. Se il russo facesse meglio dell’italiano lo sopravanzerebbe al 14° posto virtuale della classifica ATP. Ricordiamo che per Cobolli è fondamentale essere nei 16 per evitare i migliori giocatori prima degli ottavi di finale.

Di fronte c’è un giocatore di costanza che paga un paio di cilindrate rispetto al quarto finalista di Wimbledon 2025. Se Cobolli manterrà l’attenzione al livello mostrato nei primi due incontri in Baviera, allora la semifinale è alla portata e sarebbe verosimilmente contro l’idolo di casa Alexander Zverev, che comunque affronta un grande giocatore come Francisco Cerundolo.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della partita di quarti di finale del torneo ATP 500 di Monaco di Baviera (GER) che vede di fronte Flavio COBOLLI al ceco Vit Kopriva, si gioca per un posto in quarti dalle 11:00! Vi aspettiamo!