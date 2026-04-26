Sport in tv oggi (domenica 26 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, domenica 26 aprile, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Madrid, il ciclismo con la Liegi-Bastogne-Liegi (maschile e femminile), il calcio con la Serie A, il basket femminile con la Serie A1, il basket con la Serie A, e tanto altro ancora.
Si chiuderà questa sera la finale play-off della Serie A1 di basket femminile: Schio, dopo aver vinto gara-2 in casa di Venezia, ha riequilibrato la serie sull’1-1, ed ospiterà le lagunari per giocarsi la bella con il vantaggio del fattore campo.
Per l’ultima delle Classiche delle Ardenne andrà in scena la 112ma edizione della Liegi-Bastogne-Liegi di ciclismo su strada, corsa che è stata disputata per la prima volta nel 1892, e per questo motivo è soprannominata “La Doyenne”, ovvero “La Decana”. La gara sarà lunga 259.5 km.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Domenica 26 aprile
8.45 Atletica, Maratona di Madrid – Discovery Plus, HBO Max, DAZN
9.40 MotoGP, GP Spagna: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
10.00 Ciclismo, Liegi-Bastogne-Liegi: Liegi-Liegi, 259.5 km – Rai Sport HD (dalle 13.00 alle 14.45) e Rai 2 HD (dalle 14.45), Rai Play Sport 3 (dalle 13.00), Eurosport 2 HD (dalle 13.30), Discovery Plus (dalle 12.10), HBO Max (dalle 12.10), DAZN (dalle 13.30)
10.00 Curling, Mondiali doppio misto: Italia-Ungheria, Germania-Cechia, Canada-Finlandia, Corea del Sud-Scozia, Svizzera-Stati Uniti – The Curling Channel
10.05 Atletica, Maratona di Londra – Rai Sport HD, Rai Play, Discovery Plus, HBO Max
11.00 Moto3, GP Spagna: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it
11.00 Tennis, ATP Masters 1000 Madrid: 3° turno singolare e 1° turno doppio (2° match dalle 11.00 Musetti-Griekspoor, 3° match dalle 11.00 non prima delle 16.00 Sinner-Moller) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (dalle 20.30), Sky Sport Arena (fino alle 21.05), Sky Go, NOW, Tennis TV
11.00 Tennis, WTA 1000 Madrid: 3° turno singolare e 2° turno doppio (2° match dalle 11.00 non prima delle 13.00 Paolini/Errani-Siegemund/Zvonareva) – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (dalle 20.30), Sky Sport Arena (fino alle 21.05), SuperTenniX, Sky Go, NOW
11.15 Ciclismo, Giro dell’Appennino: Novi Ligure-Genova (196.8 km) – 14.00 Telenord, differita 22.15 Rai Sport HD, Rai Play
12.15 Moto2, GP Spagna: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it
12.30 Calcio, Serie A: Fiorentina-Sassuolo – DAZN, DAZN 1
13.35 Ciclismo, Liegi-Bastogne-Liegi femminile: Bastogne-Liegi, 156 km – Rai 2 HD (dalle 16.50), Rai Play Sport 3 (dalle 16.50), Eurosport 2 HD (dalle 16.40), Discovery Plus (dalle 16.40), HBO Max (dalle 16.40), DAZN (dalle 16.40)
14.00 Curling, Mondiali doppio misto: Francia-Norvegia, Giappone-Cina, Estonia-Nuova Zelanda, Danimarca-Australia, Paesi Bassi-Svezia – The Curling Channel
14.00 MotoGP, GP Spagna: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it
15.00 Calcio, Serie A: Genoa-Como – DAZN, DAZN 1
16.00 Basket, Serie A: Venezia-Milano – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
17.00 Basket, Serie A: Varese-Cremona – LBA TV
18.00 Calcio, Serie A: Torino-Inter – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
18.00 Calcio femminile, Serie A: Ternana-Fiorentina – DAZN
18.00 Basket, Serie A: Reggio Emilia -Tortona – LBA TV
18.30 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Trieste – LBA TV
19.00 Basket, Serie A: Brescia-Treviso – LBA TV
19.00 Curling, Mondiali doppio misto: Italia-Germania, Scozia-Svizzera, Finlandia-Corea del Sud, Ungheria-Cechia, Stati Uniti-Canada – The Curling Channel
20.15 Basket femminile, Serie A1: gara-3 finale play-off, Schio-Venezia – Rai Sport HD, Rai Play
20.45 Calcio, Serie A: Milan-Juventus – DAZN, DAZN 1
