LIVE Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: match non semplice per le azzurre

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Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale dell’ottavo di finale del WTA 1000 di doppio a Madrid. Ad incrociare le racchette saranno Jasmine Paolini e Sara Errani che troveranno dall’altra parte della rete Laura Siegemund e Vera Zvonareva. C’è un precedente tra queste due coppie ed è anche abbastanza recente. A febbraio di quest’anno il duo russo-tedesco sconfisse le italiane in due set per 6-4 6-1. Dunque questa potrebbe essere l’opportunità di una rivincita per le teste di serie numero 1 del torneo.

Nel rispettivo primo turno le portacolori del bel paese hanno faticato non poco contro Kichenok e Ninomiya. Portando a casa il match con il risultato finale di 7-5 7-6. Siegemund e Zvonareva hanno invece sconfitto più agevolmente, per 6-2 6-4, il duo Jovic/Mboko. Si preannuncia una partita combattuta e dall’esito incerto. Non sarà un esame semplice per le azzurre. Un fattore importante sarà lo stato di forma della toscana. Paolini sta vivendo un periodo dove non appare particolarmente in forma. La buona volontà e tenacia, che sono sue caratteristiche, non mancano di certo. Sul campo da tennis però non sembra riuscir a esprimersi nel come ci aveva abituati. Questa partita potrebbe essere una dose di fiducia di cascina in più, e la classe ’96 ne ha bisogno.

Dall’altra parte viene da chiedersi se Siegemund non voglia vendicare la sconfitta patita nel singolare proprio a discapito di ”Jas”. Dove fu sconfitta in tre set rimontata dall’azzurra. Date queste circostanze le giocatrici potrebbero aver qualcosa da rivendicare l’una dall’altra. Per questo discorso Zvonareva è quella più esente. La veterana russa però non è tornata sui campi da tennis per caso e non affronterà questa partita con disinteresse. Per quanto riguarda il discorso della superficie la terra rossa potrebbe favorire un pizzico più le italiane che sono cresciute su questi tipi di campi. A differenza della coppia russo-tedesca che date le due giocatrici in questione potrebbero preferire più il veloce.

Lo scorso anno le attuali teste di serie numero 1 del torneo madrileno uscirono agli ottavi per mano di Mertens/Kudermetova. Quindi a questo punto del tabellone si può solo che guadagnare in ottica ranking. Un dubbio per la nativa di Castelnovo di Garfagnana non è solo nel suo periodo generale, ma anche nella sua condizione fisica. Nel doppio precedente aveva patito un fastidio al polso destro. Chissà che questo non la condizioni nuovamente. Giocare nella stessa settimana, e per diversi giorni, sia il singolare che il doppio nello stesso torneo non è assolutamente semplice. Fino ad oggi Paolini ha comunque dimostrato di saperlo fare molto bene.

Siegemund e Zvonareva se in forma sono due avversarie decisamente insidiose. Le qualità sottorete della teutonica insieme alle capacità da fondo e l’esperienza della classe ’84 rendono le due una coppia con un gran potenziale. Le azzurre sono comunque tra le più forti nel circuito in questa specialità e ormai da anni hanno dimostrato di saper affrontare qualsiasi circostanza gli si presenti davanti. L’ottavo di finale del duo Paolini/Errani opposte a Siegemund/Zvonareva sarà il secondo match sul Campo 5 a partire dalle 11.00 e si terrà comunque non prima delle 13.00. Preceduto da Granollers/Zeballos-Arneodo/Vacherot. Non perdetevi nessun aggiornamento con la nostra diretta LIVE testuale, vi aspettiamo!