LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2026 in DIRETTA: gruppo compatto, si entra nel vivo della corsa

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16.53 Con Pieterse ci sono Niewiadoma, Fisher-Black ed Holmgren. Si sono perse le tracce di Ferrand Prevot

16.52 Aumenta ancora il vantaggio di Vollering

16.52 La prima inseguitrice è Puck Pieterse.

16.51 Guadagna qualche metro Vollering! Ancora 350 metri alla cima

16.51 Si alza sui pedali Demi Vollering!! Se ne vanno in cinque.

16.51 Finisce il lavoro di Chabbey, aumenta l’andatura Vollering!

16.50 Trinca Colonel prova a stringere i denti per rimanere agganciate alle migliori

16.50 Invece no: Berthet finisce il lavoro e Chabbey passa al comando alzandosi sui pedali. Alla ruota di Vollering c’è Niewiadoma

16.49 Vollering passa Chabbey e si mette in seconda posizioen alla ruota di Berthet. La svizzera potrebbe essere utile per fare il buco nel momento dell’attacco dell’olandese.

16.49 Iniziano le pendenze in doppia cifra quando manca 1 chilometro alla cima. Vollering in terza posizione.

16.48 Ritmo alto. La FDJ United – Suez detta il ritmo per sfiancare le avversarie e preparare l’attacco di Vollering.

16.47 Inizia la Cote de la Redoute!

16.45 Riprese le sette fuggitive.

16.43 40 chilometri all’arrivo

16.42 Si riavvicina il gruppo che torna sui 22″ di distacco grazie al lavoro della Team SD Worx – Protime.

16.41 In testa al gruppo c’è la Team SD Worx – Protime di Anna van der Breggen.

16.40 Cresce il vantaggio delle sette attaccanti che ora hanno 45″ sul gruppo, dove non è presente Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime)

16.38 Sei cicliste hanno preso un po’ di vantaggio. Si tratta di Elise Chabbey, Juliette Berthet (FDJ United – Suez), Femke De Vries (Team Visma | Lease a bike), Noemi Ruegg (EF Education-Oatly), Isabella Holmgren (Lidl-Trek),Maeva Squiban (UAE Team ADQ) ed Antonia Niedermaier (CANYON // SRAM zondacrypto)

16.36 Terminata la Cote de Desnie. La prossima salita è la Cote de la Redoute (1.6 km all’8.9% di pendenza media), uno dei passaggi più attesi della Liegi-Bastogne-Liegi

16.34 In testa al gruppo ora c’è Elise Chabbey (FDJ United – Suez)

16.33 Il gruppo riprende Ferrand Prevot.

16.32 La testa della corsa è sulla Cote de Desnie (1.6 km al 7.5%)

16.31 Bunel si stacca dal gruppo di testa dove resta Ferrand Prevot.

16.28 50 km all’arrivo

16.25 Con le due del Team Visma | Lease a bike ci sono altre due atlete. Il gruppo è a una decina di secondi è può rientrare nella discesa.

16.24 Tra le quattro c’è Pauline Ferrand Prevot! La vincitrice dell’ultimo Tour de France si è avvantaggiata insieme a Marion Bunel che stava facendo il ritmo.

16.23 4 atlete prendono un piccolo vantaggio sul gruppo.

16.21 Iniziato il Col du Maquisard.

16.20 Subito dopo il Col du Maquisard (2.5 km al 5.2%) le cicliste affronteranno una breve discesa e poi la Cote de Desnie (1.6 km al 7.5%)

16.17 Le cicliste sono su un lungo tratto di discesa che le porterà ai piedi del Col du Maquisard.

16.14 In testa al gruppo c’è Marion Bunel (Team Visma | Lease a bike)

16.11 Cinque cicliste si sono staccate dal gruppo, tra cui Erica Magnaldi (UAE Team ADQ)

16.08 60 km all’arrivo!

16.05 Terminato il Col du Rosier. La prossima salita è il Col du Maquisard (2.5 km al 5.2%) posto tra una decina di chilometri.

16.02 Pauline Ferrand-Prevot (Team Visma | Lease a bike) è in seconda posizione.

15.59 In testa al gruppo c’è sempre la Team Visma | Lease a bike.

15.56 Tra circa cinque chilometri le cicliste affronteranno il Col du Rosier.

15.53 La favorita numero 1 è Demi Vollering (FDJ United – Suez) che negli scorsi giorni ha dimostrato di essere già in gran forma con il successo al Giro delle Fiandre ed alla Freccia Vallone. Saranno diverse le avversarie per l’olandese: la spagnola Paula Blasi (UAE Team ADQ) vuole confermarsi ad altissimo livello dopo il successo all’Amstel ed il podio ottenuto in cima al Mur de Huy

15.50 Mancano 70 chilometri all’arrivo.

15.47 Lotte Kopecky è rientrata in gruppo.

15.45 Cambio al comando del gruppo. A dettare l’andatura ora c’è Viktoria Chladonova (Team Visma | Lease a bike)

15.42 In testa al gruppo c’è la EF Education – Oatly

15.41 Problemi meccanici per Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime)

15.40 Superata anche la Cote de la Haute Levee. La prossima salita sarà il Col du Rosier (4.4 km al 5.8%) che le cicliste affronteranno tra una decina di chilometri.

15.37 Gerritse viene ripresa dal gruppo, che ora rappresenta la testa della corsa.

15.35 Ora un tratto in discesa prima della Cote de la Haute-Levee (2.3 km al 7.5% di pendenza media, con 600 metri oltre il 10%).

15.32 Sulla Cote de Stockeu il gruppo ha dimezzato lo svantaggio e si è riportato a 25″.

15.30 Femke Gerritse ha un vantaggio di 50″ sul gruppo.

15.28 Bego e Dickson vengono riprese dal gruppo

15.25 Tra circa 3 chilometri le cicliste affronteranno la Cote de Stockeu (1 km al 12.1% di pendenza media).

15.22 Ad 85 chilometri dall’arrivo Gerritse ha 55″ di vantaggio su Dickson e Bego ed 1′ 15″ sul gruppo.

15.20 Attacco di Lauren Dickson (FDJ United – Suez) e Julie Bego (Cofidis Women Team) che guadagnano qualcosa sul gruppo.

15.18 Sulla Cote de Wanne il gruppo ha guadagnato qualcosa su Gerritse, che ora ha 1′ 45″ di vantaggio.

15.15 Le cicliste sono ai piedi della Cote de Wanne, una salita molto irregolare che però presenta punte di pendenza al 13%.

15.12 In testa al gruppo a dettare l’andatura c’è la Liv AlUla Jayco.

15.09 Nella prima ora e mezza di corsa il gruppo ha mantenuto una velocità media di 37.8 km/h.

15.06 Mancano una decina di chilometri alla Cote de Wanne (3.6 km al 5% di pendenza media), seconda salita di questa corsa.

15.03 Quando mancano 100 chilometri all’arrivo c’è un’atleta in fuga. Si tratta di Femke Gerritse (Team SD Worx – Protime) che ha 2′ 20″ di vantaggio sul gruppo.

15.00 Buon pomeriggio amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale della Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2026.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Liegi-Bastogne-Liegi femminile 2026. Si chiude la stagione delle Classiche del Nord con la decima edizione femminile di una delle corse più amate del panorama mondiale.

Sono 156 i chilometri da percorrere per le atlete con partenza da Bastogne ed arrivo a Liegi. Sono 10 le salite in programma in questa corsa che entrerà nel vivo ai -90 km con Cote de Wanne (3.6 km al 5%), Cote de Stockeu (1 km al 12.2%), e Cote de la Hautee Levee (2.3 km al 7.4%) da affrontare in rapida successione. Qualche chilometro di attesa prima di entrare nel gran finale con la Cote de Redoute (1.6 km all’8.8%) e la Cote de la Roche aux Faucons (1.3 km al 10.4%) dove potrebbe decidersi la corsa.

La favorita numero 1 è Demi Vollering (FDJ United – Suez) che negli scorsi giorni ha dimostrato di essere già in gran forma con il successo al Giro delle Fiandre ed alla Freccia Vallone. Saranno diverse le avversarie per l’olandese: la spagnola Paula Blasi (UAE Team ADQ) vuole confermarsi ad altissimo livello dopo il successo all’Amstel ed il podio ottenuto in cima al Mur de Huy. Da tenere sott’occhio anche il duo del Team SD Worx – Protime composto da Anna Van der Breggen e Lotte Kopecky, sempre pericolose in una corsa di un giorno.

La partenza ufficiale della decima edizione femminile della Liegi-Bastogne-Liegi è in programma alle 13.35. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della corsa con aggiornamenti minuto dopo minuto a partire dalle 15.00. Buon divertimento!