LIVE Schio-Venezia 42-31, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: inizia il secondo tempo al PalaRomare

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42-33 Assist di Matilde Villa, canestro di Joyner Holmes.

Inizia la ripresa a Schio!

21:15 10 punti di Kitija Laksa e 9 di Jasmine Keys per la Famila Wuber, con 14 punti di una scatenata Ivana Dojkic per la Reyer Venezia. Percentuali realizzative decisamente migliori per Schio (55% da due, 57% da tre e 83% ai liberi), con l’Umana che subisce molto la fisicità delle vicentine anche a rimbalzo (20-9).

Si chiude anche il secondo quarto: all’intervallo lungo 42-31 per Schio su Venezia!

42-31 2/2 di Ivana Dojkic a cronometro fermo.

42-29 Badiane dalla media.

40-29 Ivana Dojkic va fin in fondo e avvicina ulteriormente la Reyer.

40-27 Step back di Martina Fassina.

40-25 Jasmine Keys da due in uscita dal minuto di sospensione! +15 Schio.

38-25 Martina Fassina in contropiede! Mini-parziale Reyer, time-out Schio con 2’28” da giocare nel secondo quarto.

38-23 Semi-gancio di Lorela Cubaj! Venezia prova a scuotersi.

38-21 Rimbalzo e appoggio della giocatrice della Nazionale per il +17. Reyer in difficoltà.

36-21 Jasmine Keys segna entrambi i liberi a disposizione per il massimo vantaggio Schio a +15.

34-21 Palleggio, arresto e tiro di Laksa.

32-21 2/2 per Jessica Shephard dalla linea ‘della carità’.

30-21 1/2 di Lorela Cubaj ai liberi.

30-20 2/2 di Maria Conde a cronometro fermo.

28-20 Kaila Holmes da due.

28-18 Costanza Verona va fin in fondo! +10 Schio, Coach Mazzon chiama subito time-out.

26-18 Sottomano di Maria Conde.

Inizia la seconda frazione!

Finisce il primo quarto sul 24-18 in favore della Famila Wuber Schio sull’Umana Reyer Venezia!

24-18 2/2 di Stephanie Mavunga a cronometro fermo.

24-16 Cecilia Zandalasini si mette in proprio e va fin in fondo.

22-16 DOJKIC DA TRE! -6 REYER, PARTITA EQUILIBRATISSIMA FINORA.

22-13 Assist di Conde per Olbis Andre’: contro-parziale Famial Wuber per ristabilire il +9.

20-13 Altro giro perfetto ai liberi di Carlotta Zanardi per dare ossigeno a Schio.

18-13 Rubata e appoggio della croata ex di turno, per accorciare ancora con meno di due minuti alla prima sirena.

18-11 Ivana Dojkic in allontanamento. Mini-parziale della Reyer per tornare a -7.

18-9 FRANCESCA PAN! TRIPLA, IL RUGGITO DELLA CAPITANA REYER.

18-6 2/2 di Carlotta Zanardi in lunetta per il +12.

16-6 Laksa ancora chirurgica da tre! Schio trova il primo vantaggio in doppia cifra.

13-6 Kaila Charles da due! Buona l’uscita della Reyer dal minuto di sospensione.

13-4 Jasmine Keys brucia la retina dall’arco! +9 delle campionesse in carica, time-out immediato di coach Andrea Mazzon.

10-4 Cecilia Zandalasini dalla media! +6 Schio.

8-4 1/2 di Mariella Santucci in lunetta per interrompere l’emorragia di Venezia.

8-3 LAKSA DA TRE! UNO-DUE MICIDIALE FAMILA WUBER.

5-3 CECILIA ZANDALASINI! TRIPLA, +2 SCHIO.

2-3 Laksa da due per il primo canestro di Schio.

0-3 DOJKIC DA TRE SULLA SIRENA DEI 24″! SI SBLOCCA COSI’ IL PUNTEGGIO.

Si alza la palla a due. Buon divertimento a tutti!

Questi gli Starting five scelti dai due coach: C. Verona Zandalasini Keys Shephard Laksa (Schio); Charlec Cubaj Dojkic Santucci Holmes (Venezia)

20:13 Risuonano le notte dell’inno di Mameli!

20:10 Squadre che hanno completato il riscaldamento in vista della palla a due tra circa cinque minuti.

20:07 PalaRomare di Schio completamente sold out in ogni ordine di posto, con il pubblico vicentino che prova a spingere le ragazze per 40′. Ma la Reyer venderà cara la pelle…

20:04 Schio cerca il quattordicesimo scudetto della sua gloriosa storia per portarsi ad una sola vittoria dal record assoluto della Pallacanestro Comense, mentre la Reyer in caso di successo centrerebbe il quarto titolo tricolore della sua storia.

20:01 La Famila Wuber ha ritrovato prontamente la solidità su entrambi i lati del campo in gara-2 espugnando il Taliercio di Mestre (53-74) e rimandando il verdetto finale proprio a gara-3 di fronte al pubblico di casa. Da una parte Giorgia Sottana – alla sua ultima partita dopo una lunghissima carriera costellata di successi – e Cecilia Zandalasini, dall’altra Mariella Santucci e Stephanie Mavunga: sfida nella sfida tra autentiche stelle!

19:58 E’ la gara-3, la ‘bella’ che assegna il titolo di campione d’Italia 2026 tra le due squadre di riferimento del nostro campionato. Si ritorna al PalaRomare dopo gara-1 disputata lunedì sera dove la Reyer è riuscita a far saltare il fattore campo (60-71), con Schio che ha dovuto subire la prima sconfitta casalinga in ambito nazionale di quest’annata.

19:55 Buonasera a tutti, amiche e amici di OA Sport! Bentrovati alla diretta Live di Schio-Venezia, A1 basket femminile 2026!

Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Schio-Venezia, A1 basket femminile 2026. E’ la sfida decisiva della finale scudetto che chiude una serie al meglio delle tre partite intense disputate nell’arco di una settimana.

Le scledensi hanno perso il fattore campo in gara-1 (60-71) incassando la prima sconfitta casalinga in ambito nazionale di questa stagione ma hanno rialzato la testa in gara-2 espugnando il Taliercio di Mestre (53-74) in una partita decisa soprattutto dal break di 14-0 del terzo quarto. Fari puntati su Cecilia Zandalasini (15 punti nel blitz in Laguna) e su Maria Conde (12 punti), con 13 punti di una altrettanto ispirata Costanza Verona.

L’Umana Reyer Venezia dopo aver espugnato il PalaRomare in gara-1 non è riuscita a sfruttare il ‘match point’ a disposizione di fronte al pubblico amico del Taliercio, con le oro-granata che hanno subito l’offensiva ospite senza riuscire poi a rialzarsi nel quarto conclusivo con Ivana Dojkic e Stephanie Mavunga ultime ad arrendersi tra le fila della Reyer che dovrà ritrovare la fluidità in attacco vista in gara-1.

Palla a due che verrà alzata questa sera al PalaRomare di Schio (Vicenza) alle ore 20:15, con la diretta tv affidata alle telecamere di RaiSport HD (canale 58 del Digitale Terrestre) mentre la diretta streaming sarà disponibile su RaiPlay. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Schio-Venezia, gara-3 della finale scudetto per l’A1 di basket femminile 2026!