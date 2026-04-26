LIVE Moto3, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Quiles cerca la fuga, Munoz reagisce

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LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00

-2 Errore di Munoz, passa Fernandez!!

-2 Quiles ha un vantaggio di sette decimi su Munoz.

-2 Morelli si sta portando su Fernadez.

-3 Sei decimi di vantaggio per Quiles.

-3 Errore di Munoz.

-3 Munoz è sulla ruota di Quiles.

-4 Munoz reagisce.

-5 Quiles cerca la fuga.

-5 Munoz passa Fernandez.

-5 Quiles passa Fernandez.

-6 Morelli è ad 1 secondo dai primi tre.

-6 Le posizioni davanti restano invariate.

-8 L’argentino è in grande rimonta.

-9 Morelli si sta pian piano riportando sui primi tre.

-9 Fernandez sempre in testa, Quiles non sembra averne per passare avanti.

-10 Munoz è sulla ruota di Quiles.

-10 I primi tre sono tutti attaccati.

-10 Quiles cerca di riprendersi la prima posizione.

-11 Munoz infila Quiles!!!

-11 In crisi anche Perrone e Carpe, passati da Morelli che si trova in quarta piazza.

-11 Quiles è in difficoltà, Fernandez è in testa.

-12 Cade Pini. Disastro per gli italiani.

-13 Errore di Quiles, si infila Fernandez.

-13 In testa ci sono Quiles, Fernandez e Munoz.

-13 Fernandez si è riportato su Quiles, si accende la gara.

-14 Vedremo se ne avrà per portarsi su Quiles.

-14 Fernandez passa Munoz.

-15 Munoz sembra in difficoltà.

-15 Nessuna penalità per Fernandez dopo il contatto con Bertelle.

-15 Fernandez ha un ritardo di sei decimi dalla testa.

-16 Fernandez cerca di chiudere il gap con i primi due.

-16 Pini si trova in 18esima piazza.

-16 In testa si sta formando un duo composto da Quiles e Munoz.

-17 Fernandez sorpassa Carpe per la terza posizione.

-18 Munoz passa Esteban e si prende la seconda piazza.

-18 Leggero vantaggio per i primi sei.

-18 Esteban è incollato alla sua ruota.

-19 Quiles è in testa alla gara.

-19 Esteban e Quiles passano Munoz.

-19 Munoz è in testa.

-19 Cade subito Bertelle!!!!

11.01 SEMAFORO VERDE. SI PARTE!!!!!

11.00 Al via il giro di formazione.

10.58 Oggi, a differenza di ieri, la temperatura è molto alta ad Jerez.

10.55 Più indietro gli italiani. Matteo Bertelle è nono mentre Guido Pini scatterà dalla 21esima casella e dovrà rimontare.

10.52 In seconda piazza scatterà David Muñoz mentre completerà la prima fila tutta spagnola Alvaro Carpe.

10.48 In pole c’è il leader del Mondiale Maximo Quiles, dominatore assoluto fino a questo momento del weekend di casa.

10.45 Tra quindici minuti scatterà la gara sul circuito di Jerez.

10.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara Moto3 del Gran Premio di Spagna 2026.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara Moto3 valida per il Gran Premio di Spagna 2026, quarto appuntamento del Motomondiale 2026. Sul circuito di Jerez, i grandi protagonisti della categoria più leggera andranno alla ricerca di un successo che assegnerà punti pesanti. In testa alla classifica piloti c’è sempre Maximo Quiles con un vantaggio 23 punti su Carpe.

Lo spagnolo del CFMOTO Aspar Team ha ieri ottenuto la pole position dopo aver dominato i turni di prove libere nonostante le condizioni non perfette del tracciato. L’iberico è indubbiamente l’unico grande favorito di oggi e farà di tutto per conquistare la seconda vittoria stagionale. Dietro di lui non sembrano essere tanti i possibili outsider.

Ci proverà ovviamente il rientrante David Muñoz (Liqui Moly Dinavolt IntactGP) che con la sua aggressività potrebbe dare molto fastidio a Quiles già dalla partenza. Attenzione anche ad Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) che completerà la prima fila. Lo spagnolo vuole una vittoria per riavvicinarsi alla testa del Mondiale. Il migliore degli italiani in griglia è Matteo Bertelle (LevelUP-MTA) che scatterà dalla nona casella. Guido Pini (Leopard), vincitore in USA, dovrà rimontare dalla 21esima piazza.

La gara Moto3 del Gran Premio di Spagna 2026 scatterà alle ore 11.00 sul tracciato di Jerez. OA Sport vi offrirà come sempre la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento per non perdere neanche un aggiornamento sulla corsa. Buon divertimento!