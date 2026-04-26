LIVE Italia-Germania, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: secondo impegno di giornata per Mosaner/Constantini

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Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, terza sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera. Dopo un avvio positivo ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, l’Italia si prepara ad affrontare la terza sfida del proprio cammino sul ghiaccio di Ginevra. Nella sessione serale di domenica 26 aprile, Stefania Constantini e Amos Mosaner se la vedranno con la Germania, in un match che può già avere un peso specifico rilevante nella corsa alle prime posizioni del gruppo B.

Gli azzurri hanno iniziato il torneo nel migliore dei modi, imponendosi per 7-5 sulla Cechia e confermando il proprio status di campioni del mondo in carica. Una partita gestita con grande maturità, nella quale Constantini e Mosaner hanno saputo colpire nei momenti decisivi, costruendo un vantaggio importante a metà gara e difendendolo con autorità fino all’ultimo end. Un successo che ha ribadito la qualità del tandem tricolore, già protagonista di una stagione di alto profilo culminata con il bronzo olimpico a Milano Cortina 2026.

Dopo la seconda sfida contro l’Ungheria, il confronto con la Germania rappresenta un ulteriore banco di prova per testare continuità e solidità. La formazione tedesca, composta da Kim Sutor e Sixten Totzek, ha esordito con una vittoria di spessore contro gli Stati Uniti (7-6), dimostrando di poter essere una squadra pericolosa e capace di competere ad alto livello. Si tratta di una coppia giovane ma già ben strutturata, dotata di buone percentuali al tiro e di un approccio tattico ordinato. I precedenti recenti e il ranking internazionale indicano l’Italia come favorita, ma il cammino iridato impone massima attenzione a ogni dettaglio. La Germania, infatti, ha chiuso il Mondiale 2025 con un bilancio positivo (6-2), segnale di una crescita costante e di una competitività sempre più marcata nel panorama internazionale.

In un girone da dieci squadre con formula round robin, ogni vittoria può risultare determinante per l’accesso diretto alle semifinali o per garantirsi un posto nei playoff. Per questo motivo, la sfida contro i tedeschi assume un valore strategico: vincere significherebbe rafforzare ulteriormente la posizione in classifica e mandare un segnale forte alle dirette concorrenti.

Constantini e Mosaner hanno tutte le carte in regola per imporsi, forti di un’intesa consolidata e di una capacità di lettura delle situazioni di gioco tra le migliori al mondo. Servirà un’altra prestazione di alto livello, fatta di precisione, gestione del martello e freddezza nei momenti chiave, per superare un’avversaria insidiosa. Il match contro la Germania rappresenta dunque un passaggio importante nel percorso azzurro: un banco di prova significativo per confermare ambizioni e stato di forma, in un torneo in cui ogni end può indirizzare il destino di una squadra.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Germania, terza sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 19.00. Buon divertimento a tutti.